Son Dakika Haberleri: Boko Haram Sabah Namazında Camiye Saldırdı: 11 Ölü

Boko Haram Sabah Namazında Camiye Saldırdı: 11 Ölü

1 saat önce

Nijerya'da Boko Haram terör örgütü üyelerince sabah namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram Sabah Namazında Camiye Saldırdı: 11 Ölü, System.String[]
Nijerya'da Boko Haram terör örgütü üyelerince sabah namazı sırasında bir camiye düzenlenen intihar saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti.

Borno eyaleti polis komiseri Damian Chukwu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Örgüt üyesi iki intihar bombacısı ve bir silahlı militan tarafından düzenlenen saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 3'ü örgüt üyesi." diye konuştu.

Chukwu, Gwozari/Kushari bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralananların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bombalı saldırının ülkede ertelenen başkanlık seçimlerine saatler kala düzenlenmesi dikkati çekti.

Örgüt, 4 gün önce Borno Valisi Kashim Shettima'nın konvoyuna saldırı düzenlemiş ve en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:59 Kaynak: AA

Nijerya, Boko Haram, Güncel
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