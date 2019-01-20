Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası

Samsun
'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye
Boks Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Canik Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren şampiyonaya, 83'ü kadın 315 sporcu katıldı.
Şampiyonada, kadınlar 48 kiloda Melek Yaman, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu
, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz
, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli
, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, +81 kiloda Şuheda Şahin şampiyon oldu.
Erkeklerde ise 49 kiloda Yusuf Yılmaz
, 52 kiloda Emin Erdoğdu, 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Muhammed Gültekin, 69 kiloda Batuhan Giritli, 75 kiloda Yusuf Gökçek
, 81 kiloda Cemal Osmanoğlu, 91 kiloda Ali Nihal, +91 kiloda Deniz Güngör birinciliği elde etti.