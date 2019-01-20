Son Dakika Haberleri: Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası

Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Samsun'da düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler ve Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 5 gün süren şampiyonaya, 83'ü kadın 315 sporcu katıldı.

Şampiyonada, kadınlar 48 kiloda Melek Yaman, 51 kiloda Hamide Yavuz, 54 kiloda Rabia Oruçoğlu, 57 kiloda Esra Yıldız, 60 kiloda Gizem En, 64 kiloda Ayşenur Yılmaz, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, 75 kiloda Esmanur Koç, 81 kiloda Tuğba Öz, +81 kiloda Şuheda Şahin şampiyon oldu.

Erkeklerde ise 49 kiloda Yusuf Yılmaz, 52 kiloda Emin Erdoğdu, 56 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Furkan Pank, 64 kiloda Muhammed Gültekin, 69 kiloda Batuhan Giritli, 75 kiloda Yusuf Gökçek, 81 kiloda Cemal Osmanoğlu, 91 kiloda Ali Nihal, +91 kiloda Deniz Güngör birinciliği elde etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:14 Kaynak: AA

Samsun, Türkiye, Spor
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