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Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası

28 dakika önce

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Aydemir bronz madalya kazanırken, 3 Türk sporcu da finale çıktı.

Boks: Avrupa Gençler Şampiyonası, System.String[]

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Aydemir bronz madalya kazanırken, 3 Türk sporcu da finale çıktı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkekler 64 kiloda yarı final müsabakasında ringe çıkan Mehmet Aydemir, Moldovalı rakibi Vladislav Gudzi'ye mağlup oldu ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

75 kilo yarı finalinde Sena Erdoğan, Fransız rakibi Tallya Brillaux'u, 81 kilo yarı final müsabakasında Elanur Sağit, Moldovalı rakibi Dario Kozorez'i, +81 kilo yarı finalinde ise Büşra Işıldar, Polonyalı rakibi Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek finale yükseldi.

Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda final müsabakaları yarın oynanacak.

Mehmet Aydemir, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:06 Kaynak: AA
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