Boks camiasından "Milli boksör sevgilisini öldürdü" başlıklı haberlere tepki - Son Dakika

Boks camiasından "Milli boksör sevgilisini öldürdü" başlıklı haberlere tepki

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Recep Çınar, Muğla'nın Menteşe ilçesinde genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan olayın medyada "Milli boksör sevgilisini öldürdü" başlığıyla verilmesinden camia olarak büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Kadını öldüren ister sporcu,...

Boks camiasından

Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Recep Çınar, Muğla'nın Menteşe ilçesinde genç bir kadının ölümüyle sonuçlanan olayın medyada "Milli boksör sevgilisini öldürdü" başlığıyla verilmesinden camia olarak büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Kadını öldüren ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, kim olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla'da yaşanan bu vahim olayın, tüm ülke insanının canını acıttığı gibi, boks camiasını da derinden üzdüğünü söyledi.

Dünyada kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önüne geçilememesinin bir insanlık ayıbı olduğunu vurgulayan Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde bu konuda önemli adımlar atılmasına rağmen, maalesef ana haber bültenlerinde ya da gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde bu tür haberler manşetlere taşınmaktadır. Genellikle, cinayetler, tecavüzler, kadına şiddet haberleri konu olduğu zaman, maalesef biraz da magazinleştirilerek servis edilmesi sonucunda yanlış anlaşılmalara da neden olunuyor. Muğla'da yaşanan olay buna örnek olmuştur. Cinayeti işleyen birisi 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' algısıyla, her ne kadar reyting ve tiraja katkı sunuyorsa, boks camiasını da bir o kadar derinden yaralıyor. Kaldı ki adı geçen şahsın ne Avrupa, ne dünya, ne de olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmişliği yoktur. Dolayısıyla ana haberlerde sürekli 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' algısı, boks branşına vurulabilecek en büyük darbedir. Kadını öldüren ister sporcu, ister sanatçı, ister siyasetçi, kim olursa olsun canidir ve bu caniler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır."

"Bu ülke için ter dökmüş milli sporculara ayıp ediliyor"

Recep Çınar, boks ailesi olarak medyada bu şekilde haber yapılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Zarafet ve asil bir branş olan boks sporunun şiddet içeren bir spor dalı gibi görülmesi, bu ülkenin bayrağını göndere çektirmiş, bu ülkenin İstiklal Marşı'nı uluslararası organizasyonlarda okutmuş olan boksörlerimize ve bu sporculara emek veren başta antrenörlerimiz olmak üzere, yöneticilerimize, hem ayıp hem de saygısızlık oluyor." diye konuştu.

Çınar, Zeynep Ş'nin korkunç bir şekilde öldürülmesini ve dahası kadınların her ne sebepten olursa olsun trajik bir şekilde hayatlarını kaybetmesini içlerine sindiremediklerini kaydetti.

Türkiye Boks Federasyonu ve boks camiası olarak, Zeynep Ş'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine de sabır dilediklerini ifade eden Çınar, bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Olayın geçmişi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından 24 yaşındaki Zeynep Ş, 24 Mayıs Pazar günü Menteşe ilçesi Kötekli mahallesinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ahmet K. ile tartışmış, arbedede bıçakla yaralanan genç kız hayatını kaybetmişti. Vücudunda kesici alet yarası olan Ahmet K. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boks camiasından 'Milli boksör sevgilisini öldürdü' başlıklı haberlere tepki - Son Dakika

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