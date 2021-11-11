Üye Girişi
Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar - Son Dakika

Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar

11.11.2021 11:09

Türkiye Boks Milli Takımı'nda da bir dönem antrenörlük yapan 76 yaşındaki Yılmaz Çağlar, hayatını adadığı ve 63 yılını verdiği kariyerinde şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Türkiye Boks Milli Takımı'nda da bir dönem antrenörlük yapan 76 yaşındaki Yılmaz Çağlar, hayatını adadığı ve 63 yılını verdiği kariyerinde şampiyonlar yetiştirmeye devam ediyor.

Çağlar, bir futbol takımının altyapısında oynadığı sırada 13 yaşındayken dayısının oğlu Atilla Pakyürek'in teşvikiyle boksa başladı.

Boksta "efsane hoca" olarak tanınan ve o dönem Fenerbahçe Spor Kulübünde görev yapan Adnan Kerse'nin talebesi olan Çağlar, yurt içi ve yurt dışında dereceler kazandığı 13 yıldan fazla süren aktif spor yaşantısını 1972'de sonlandırdı.

Antrenörlüğe başlayan ve bir dönem milli takımda görev alan Çağlar, çalıştırıcılık kariyerinde 50'nci yılına yaklaştı.

Çağlar; Selçuk Aydın, merhum Sinan Şamil Sam, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın korumalığını da yapmış dünya şampiyonu boksör Kemal Sonunur, dünya şampiyonu Nuri Eroğlu, Cahit Süme, Necmi Akkoyun, Mustafa Genç, Vahdettin İşsever, Hanefi Bayraktar, Fuat Alpaslan gibi ünlü boksörlerle çalıştı.

Bursa'da antrenörlüğe devam eden Çağlar, bir kez dünya üçüncülüğü, iki kez Avrupa ikinciliği ve Türkiye'de birçok şampiyonluk elde etmiş Burcu Kılıç, dünya ikinciliği ve Türkiye'de kendi sıkletinde birçok şampiyonluk elde eden Nurşah Çelik, iki kez olimpiyatlara katılan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Bahram Muzaffer, 11 kez Türkiye şampiyonluğu, 11 kez de Türkiye kulüpler arası şampiyonluğu olan Kurban Günebakan gibi pek çok sporcuyu yetiştirdi.

İlerleyen yaşına ve dizindeki proteze rağmen hem genç sporcuları çalıştırmaya hem de sağlığını korumak için hafif tempolu antrenmanlarına devam eden Yılmaz Çağlar, kariyerini ve çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Boksu çok sevdiğini belirten Çağlar, "Sayısız şampiyon yetiştirdim, isimlerini saymaya vaktimiz yetmez, ben bile unuttum. En son da Bahram Muzaffer gibi defalarca olimpiyatlara gitmiş, defalarca Türkiye ve gençlerde dünya şampiyonu olmuş bir sporcum. Yaşım 76, şu anda ve hala bu sporu çok seviyorum, ömrüm bitene kadar devam edeceğim, hizmet etmekten gurur duyuyorum. Amacım gençlere yardımcı olmak, onları bir yerlere getirebilmek, onlara en kaliteli boksu yaptırabilmek." diye konuştu.

Çağlar, Türkiye'deki pek çok antrenörü de kendisinin yetiştirdiğini dile getirdi.

Boksun dövüş sanatı değil, bir teknik analiz olduğunu kaydeden Çağlar, "Bunda da kesinlikle beyin cimnastiği gerekir. Biz çocuklara bunu öğretiyoruz, sokak kavgasını değil. Bu spor, asil bir spordur." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşından dolayı zorlanmadığını ifade eden Çağlar, sağlığının yerinde olduğunu, her yaşta bu sporun yapılabileceğini belirtti.

Çağlar, ayrıca kendisinden ders almak isteyen, boks öğrenmek isteyen her meslekten, her yaştan kişilere ders verdiğini aktardı.

Öğrencilerinin gözünden Çağlar

Çağlar'ın öğrencilerinden Bahram Muzaffer, spora 2000 yılında başladığından bu yana yoluna onunla devam ettiği bilgisini verdi.

Emekleri için antrenörüne teşekkür eden Muzaffer, şu ifadeleri kullandı:

"İlk Türkiye Şampiyonası'nda hocamla birlikteydik, Türkiye 3'üncüsü olmuştum. Ardından 2005'te Avrupa 2'ncisi olmuştum Estonya'da. Ondan önce de birçok uluslararası turnuvaya katılmıştım. Hocamla hala çalışıyoruz, sağ olsun emekli olmasına rağmen bizim yanımızda. Hocam salonumuza geliyor, gençlere faydalı olmaya çalışıyor, bilgi birikimini bizlerle paylaşıyor. Çünkü sporu, boksu seviyor. Bu yaşına rağmen hala aynı tempoyla çalışmaya devam ediyor."

Amatör boksör Levent Karakoç, boksör olan ağabeyinin çalışmalarını izlerken 1988'de tanıştığı Çağlar'la yıllardır çalışma fırsatı bulduğunu söyledi.

Antrenörünün bokstaki ustalığının dışında birçok kişiye destek olduğunu vurgulayan Karakoç, "Herkesin iyi ve kötü gününde her zaman yanındadır, sadece boks camiasında değil Bursa'da çok takdir edilen bir insandır. Boksa yaptığı hizmetler tabii ki sayısız. Kendisiyle birçok turnuvaya gittik. Oralarda her şehirden gerek antrenörler gerekse sporcuların nasıl saygı duyduklarını gördüm." diye konuştu.

Yılmaz Çağlar'dan kick boks kariyeri sırasında boks dersleri alan Sedat Erdem ise spora 2000'de başladıktan sonra ondan çok şey öğrendiğini ifade etti.

Çağlar'ın verdiği eğitimle miniklerde antrenörlük yaptığına değinen Erdem, "İşlerimden dolayı sporu bıraktım ama hocam olimpiyatlara kadar giden, isimlerini kendisinin bile hatırlamadığı sayısız şampiyonlar yetiştirdi. Yılmaz Çağlar, Bursa'nın idol bir antrenörü, babası, hocasıdır. Boksun yürüyen efsanelerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar
Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar
Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar
Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar
Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar

Yılmaz Çağlar, Türkiye, Milli, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak 12:23 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı 10:24 Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor

Son Dakika Haberleri
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Son dakika: İfadesi de kurtulmasına yetmedi! Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: İfadesi de kurtulmasına yetmedi! Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:24
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:34:20. #1.13#
SON DAKİKA: Boks eldiveni ve yumruklarla geçen bir ömür: Yılmaz Çağlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement