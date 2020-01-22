Boks eldivenleriyle ev hanımlarına örnek oldu - Son Dakika
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Boks eldivenleriyle ev hanımlarına örnek oldu

6 saat önce

Eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra sporla hayata tutunan Gülsüm Özen (32), kick boksta kazandığı 11'i altın 22 madalyayla umutsuz kadınların hem sesi hem umudu oldu.

Boks eldivenleriyle ev hanımlarına örnek oldu, System.String[]

Eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra sporla hayata tutunan Gülsüm Özen (32), kick boksta kazandığı 11'i altın 22 madalyayla umutsuz kadınların hem sesi hem umudu oldu. Azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını gösteren Gülsüm, şu anda çoğunluğu ev hanımı olmak üzere 300 kadına eğitim veriyor.


Antalya'da düzenlenen ve 60 ilden 2 bin sporcunun katıldığı Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Bağcılar Belediyesi sporcusu Gülsüm Özen, kendi kategorisinde şampiyon oldu. Birincilik kürsüsüne çıkan Özen, bu şampiyonluğuyla 22. madalyasını elde etti. 2017'de ilk madalyasını kazanan Gülsüm'ün sporla tanışıklığı 2012'de eşi Altay Özen'i kaybetmesiyle başladı. 2 yaşındaki çocuğu Melih'i ardından da eşi Altay'ı kaybeden Gülsüm'ün dünyası karardı. Hayattaki tek dayanağı olan oğlu Yusuf'a layık bir anne olabilmek için ayağa kalkması gerekiyordu. Yaşadığı bunca acıdan sonra tutunacak bir dal arayan genç kadın, bunu hobi olarak yaptığı kick boksta buldu. Spor yaptıkça hayatı düzene giren Gülsüm, azmetti ve lisansını da alarak profesyonel bir sporcu oldu. Ardından da sırasıyla Bağcılar, İstanbul, Türkiye ve uluslararası turnuvalardaki birinciliklerle başarı merdivenlerini hızlıca tırmandı. Başarılı sporcu, bugüne kadar yarıştığı müsabakalardan 11 altın, 8 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.


Pilates, aerobik, step ve zumba yapıyorlar


Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde eğitmen olarak çalışan Gülsüm Özen'in başarı hikayesi, yorgun, moralsiz, umutsuz birçok kadına da örnek oldu. Birçok kadın kendine rol model aldığı Gülsüm'le spor yapmak için kursa kayıt yaptırdı. Kısa sürede başvuru yapanların sayısı 300'e ulaştı. Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler, seçtikleri branşlarda eğitim almaya başladı. Kimi şiddet ve olumsuz olaylara karşı kendini savunmak için kick boks öğrenirken, kimi de evde paslanmak yerine enerjik ve pozitif olmak için pilates, zumba, aerobik ve step yapıyor. Samimi bir ortamda geçen eğitim sırasında eğlenceli dakikalar yaşayan kursiyerler, spor sayesinde stres, sıkıntı ve yorgunluklarından kurtularak hem kendilerine hem de çevrelerine ışık saçıyor.


Gülsüm Özen: "Spor yapanlar negatif her şeyden uzaklaşır"


Kadınların sporla önce kendilerini sonra da çevrelerini değiştirebileceğini söyleyen Gülsüm Özen, "Üst üste gelen sıkıntılar ve yalnızlığım beni yıldırmadı. Kendimde yeniden ayağa kalkabilecek ışığı gördüm. İnsanın mücadele edip kazanamayacağız bir şey olamaz. En büyük dostum boks eldivenlerim oldu. Eldivenleri giyince kendime olan güvenim arttı ve şampiyonluklar elde ettim. Bugün geldiğim noktanın birilerine örnek olması beni en çok mutlu eden şey oldu. Başarılarım, ders verdiğim kadınlara ses oldu. Sayımız her geçen gün artıyor. Spor yapan herkesin negatif her şeyden uzaklaştığına ve daha pozitif olduğuna inanıyorum. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


Şampiyon Gülsüm, kendisine verdiği maddi ve manevi katkılardan dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti. - İSTANBUL

Bağcılar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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