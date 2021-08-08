Boks Federasyonu Asbaşkanı Arın: Kadın boksunda aldığımız madalyalar tesadüf değil

özel açıklamalarda bulundu. Türkiye 'nin Tokyo 'da aldığı 13 madalya kendi olimpiyat rekorunu kırdığını hatırlatan Yılmaz İlkay Arın, "Türk kadınının ne kadar inançlı ve güçlü olduğunu bu olimpiyatta tüm dünya gördü. Boksta Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu gümüş, kumitede Merve Çoban , tekvandoda Kübra İlgün, güreşte Yasemin Adar bronz madalya kazandılar. 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalyanın sahibi olduk. Aldığımız 13 madalya ile rekor oldu. Bu madalyalar Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Genel Müdürlüğümüzün sistemli çalışması sonucunda gelmiştir. İnşallah 2024 yılında Paris 'te düzenlenecek olimpiyatlar çok daha güzel olacak" şeklinde konuştu."ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

2013 yılında Busenaz Sürmeneli ile Dünya Şampiyonası'ndan döndükten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olimpiyat madalyası için söz verdiklerini hatırlatan Arın, "Boks federasyonu olarak uzun zamandır olimpiyatlarda istenilen madalyaları alamıyorduk. Bugün bir altın ve bir gümüş madalya kazandık. Kadın boksunda kazanılan bu madalyalar tamamen sistemli ve düzenli bir çalışma ile geldi. Cahit ve Nazım hocalarımız, sporcularımızı çok iyi tanıyor. Onların aldıkları nefesi, her anlarını biliyorlar. Biz yönetimde yokken maddi, manevi bu kardeşlerimin her anlarında yanlarında olduk. Bugün en büyük mutluluğumuz ise 2013 yılında Busenaz Sürmeneli ile Dünya Şampiyonası'ndan döndüğünde İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz vermiştik. Bugün bu sözü; Busenaz Sürmeneli ile altın, Buse Naz Çakıroğlu ile gümüş madalya olarak yerine getirdik. Bunun için çok mutluyuz. Bizi izlemeye devam edin. Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza olan inancımız sonsuz" ifadelerini kullandı.

- Ankara