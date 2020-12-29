Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı - Son Dakika

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

29.12.2020 09:42
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı, System.String[]

değerlendirdi. Birçok organizasyonun koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Başkan Eyüp Gözgeç, "14-18 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 33'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı düzenledik.

değerlendirdi. Birçok organizasyonun koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Başkan Eyüp Gözgeç, "14-18 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 33'üncü Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı düzenledik. Milli takımımız burada 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. 64'üncü Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla 03-07 Şubat 2020 tarihleri arasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuvayı milli takımımız 1 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın, İngiltere'nin başkenti Londra'da 14-24 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Ancak Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta oynanan müsabakaların ardından müsabakalar durduruldu. Son açıklamalara göre Avrupa kota müsabakalarının 2021 yılı 22-26 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Londra'da yapılan müsabakalarda erkekler 52 kilogram sporcumuz Batuhan Çiftçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları için vize aldı. Erkekler 57 kilogram sporcumuz dışında tüm sporcularımız müsabakalara kaldığı yerden devam edecek" diye konuştu."BU SÜREÇTE SPORCULARIMIZIN HAZIRLIKLARINI YAKINDAN TAKİP ETTİK"Pandemi nedeniyle Mart ayı itibarıyla yaklaşık 6 ay sporcuların evlerinde kendi imkanlarıyla çalıştıklarını vurgulayan Gözgeç şunları kaydetti: "Süreç teknik ekip tarafından sürekli kontrol edildi. Sporcular teknik ekibin oluşturduğu antrenman programlarını uyguladı. Bu 6 ay sonunda 05-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında Kadın ve Erkek Olimpik Milli Takımlarımız Antalya'da yapılan adaptasyon kampıyla çalışmalara tekrar başladı. Bu süreçte Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada birçok spor faaliyeti iptal edildi, ertelendi. Olimpik Milli Takımlarımız bu süreçte Avrupa ve dünya kota müsabakaları hazırlıklarını kamplarla sürdürdü. Sporcularımızın hazırlıklarını biz de bu süreçte yakından takip ettik. İngiltere, Romanya ve Azerbaycan Boks Milli Takımları ile ikili kamplar yaptık. Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız şu an ikili kamp için Kazakistan'da. Aynı şekilde Olimpik Erkek Boks Milli Takımımız Özbekistan'da ikili kampta."Başkan Eyüp Gözgeç, 2021 yılı için önce sağlık temennisinde bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"22 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik bir takımımız var. 2021 yılı hedefimiz Avrupa ve dünya kota müsabakalarında alabileceğimiz en fazla sayıda kota alarak Tokyo Olimpiyat Oyunları sonunda ülkemize madalyalarla dönmek. Bu hedefler için biz Boks Federasyonu olarak var gücümüzle çalışıyor, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz."

- Ankara
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı

Eyüp Gözgeç, Olimpiyat, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Ana hedefimiz Olimpiyat Oyunları'na kota almaktı - Son Dakika Spor


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