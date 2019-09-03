Boks federasyonu başkanı eyüp gözgeç: tüm salonlarımız kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz ve açık

Eyüp Gözgeç, " İspanya'da sona eren Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yıllar sonra alınan madalyalar çok büyük başarı" dedi.

Türkiye Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç, Ankara'da basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Vekili Hasan Kartal, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Alatepe ve İsmail Hakkı Gül katıldı.

Avrupa şampiyonasında alınan 2 altın ve 2 bronz madalyanın 2020 olimpiyatları öncesi umut verdiğini belirten eyüp Gözgeç, kadına şiddete yönelik ülkede son dönemde arttığını ve bu konudan herkesin rahatsız olduğunu dile getirdi.

"OLİMPİYATLARDA MADALYA ALACAĞIZ"

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'na 8 boksörle katıldıklarını belirten Gözgeç, "Avrupa Şampiyonası, dünya boksunda önemli bir yer tutan organizasyon. Şampiyonada iki altın ve iki bronz madalya aldık. Bunlar olimpiyatlarda madalya alacağımızın işareti. Belarus'ta yapılan Avrupa Oyunları'nda sporcuların performansını denemiştik. Bu şampiyona, onun tesadüf olmadığını göstermek için önemliydi. Dört madalya aldık. Buse Naz Çakıroğlu şampiyon olmasının yanında en teknik boksör seçildi" diye konuştu.

"8 KOTAMIZ VAR"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlarda 5, erkeklerde de 8 kota var. Biz bu kotaların hepsini almaya çalışacağız. Kota için önümüzde 2019 yılında dünya şampiyonası ve 2020 yılında olimpiyat öncesi bir Avrupa ve bir de dünya kalifikasyon maçları var. İnşallah en çok kota ile olimpiyatlara gitmek istiyoruz" dedi.

"SALONLARIMIZ KADINLARA ÜCRETSİZ"

Kadına şiddet konusuna da değinen Gözgeç, "Kadına şiddet toplumun gündeminde. Bundan herkes rahatsız. Geçmiş yıllarda kadınlarımızı salonlarımıza çağırmıştık. Bir çağrı daha yapalım. Tüm boks spor salonları kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz ve açık" dedi.

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-Eyüp Gözgeç'in açıklamaları





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