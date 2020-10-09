Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: IOC, kota elemelerini Türkiye'de yapmamızı teklif etti

"Kadın sporcular daha titiz, daha özverili ve kendi yapmış olduğu işe daha saygılı"

"Kadın boksunda Avrupa ve dünyaya model olduk"

"Boks tarihimizde alınan 550 madalyanın 267 tanesini bizim dönemimizde kazandık""Olimpiyatlardan beklentimiz çok büyük"

Ercan ATA - Celal ATALAY - ANKARA/

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2021 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin Türkiye'de yapılmasını önerdi. Biz de organizasyonları yapabileceğimizi ifade ettik. Kendilerinden cevap bekliyoruz" dedi.Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gözgeç, 2021 Tokyo Olimpiyatları'nı düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Pandemi nedeniyle İngiltere'de yapılması planlanırken ertelenen kalifikasyon turnuvasının ardından Türkiye'ye döndük ve çalışmalarımıza 3-4 ay ara verdik. 2021 Tokyo Olimpiyatları'nı düşünülerek kadın sporcularımızı Trabzon'da, erkek sporcularımızı ise Kastamonu'nda kamplara aldık. Kadın boksunda dünyanın en iyi ülkelerinden biri olan İngiltere'den gelen talep üzerine ikili kamplar yaptık. Kadınlarda Trabzon, erkeklerde ise Çankırı'da bulunan tuz mağarasında kamplar gerçekleştirdik. Bu ikili kampların ardından olimpik kadromuz çalışmalarına devam ediyor. Kadınlarımız Ankara, erkekler ise Kastamonu'nda kampa girdiler. Ocak ayına kadar olan sürecimizi Kamplar ve turnuvalarla devam edecek. Pandemi açısından engel olmayacak bazı ülkelerdeki turnuvalara gideceğiz" diye konuştu.2019 yılının kendileri açısından çok iyi geçtiğini ifade eden Başkan Eyüp Gözgeç, "Avrupa şampiyonası, Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda Türk boksunun beklenen yere geldiğine şahit olduk. Alınan madalyalardan ziyade kadın ve erkek takımlarımızın yaş ortalamaları 21-22. Başkanlığa geldiğimiz süreden itibaren alt yapılardan aldığımız sporcuları bugünlere taşıdık. 9 yıllık sürede bugünlere gelen olimpik takımlarımızda bir kişi hariç yaş ortalamamız 21-22 civarında. Boks tarihimizde bugüne kadar şampiyonalarda 550 madalya alınmış ama 267 madalya bizim 9 yıllık süremizde alındı" şeklinde konuştu."KADIN SPORCULAR DAHA TİTİZ, DAHA ÖZVERİLİ VE KENDİ YAPMIŞ OLDUĞU İŞE DAHA SAYGILI"Kadın sporcuların disiplinli çalışmasına vurgu yapan Gözgeç, "Kadınlar daha titiz, daha özverili ve kendi yapmış olduğu işe daha saygılı. Erkekler uymuyor anlamında söylemiyorum ama kadınlar daha ciddiler ve işlerini daha ciddi yapmaya çalışıyorlar. Kadınların başarısı da buradan geliyor. Türk boksu, kadınların olduğu günden beri çok başarılı yerlerde oldu. Kadınlarda dünyada madalyalar gelmeye başladı. Kadınlarda hem Türkiye'ye, hem Avrupa'ya, hem de dünyaya model olduk. İngilizlerin de bizimle kamp yapmak istemelerinin nedeni kadın boksumuzun dünyada ses getirmesidir. Yönetim olarak erkek sporculara da önem veriyoruz ama kadınlarla da çok yakından ilgileniyoruz. Bildiğiniz gibi çok hassas bir konu. Kadına karşı artan şiddet olaylarına karşı biz daha önce bir çalışma yaptık. Kadınlarımıza sizlerin aracılığı ile çağrıda bulunmuştuk. Tüm salonlarımız kadınlarımıza açılmış ve kendilerini savunmaları konusunda bir çalışma yapmıştık. Çok ciddi bir katılım olmuştu. Kadınlarımız anamız, bacımız, evladımız ve kızımız. Spor açısından baktığımız zaman kadınlarımız inanın çok ama çok başarılılar" ifadelerini kullandı."OLİMPİYATLARDAN BEKLENTİMİZ ÇOK BÜYÜK""Olimpiyatların 2021'e ertelenmesi lehimize oldu" diyen Eyüp Gözgeç, "Elemelerde kota müsabakalarına kadar geldik ama pandemiden dolayı ertelenmişti. Şimdi çok daha iyi bir hazırlık dönemine başlıyoruz. Spor Bakanlığımızın, Spor Genel Müdürlüğümüzün ve bizim olimpiyatlardan beklentimiz çok büyük. Emeklerimizin karşılığını inşallah alırız diye düşünüyorum. Sporda garanti diye bir şey yok. Yaptığımız istatistiklerde 1-2 veya 3 madalya alacağımızı düşünüyorum" dedi."TÜRKİYE TÜM BRANŞLARDA EN İYİ ORGANİZASYONLARI YAPAN ÜLKELERDEN BİRİ"2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için yapılacak olan kota elemelerinin yerlerinin bir yıl önce belli olduğunu dile getiren Başkan Eyüp Gözgeç, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı:

"Avrupa elemeleri Londra'daydı ve ertelendi ama Dünya Federasyonu 'kaldığı yerden devam edecek' diye bir açıklama yaptı. Biz Dünya Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) teklif götürdük. Pandemide dünyadan daha iyi bir ülkeyiz, biz yapalım diye teklif götürdük. Antalya'da bir oteli tamamen kapatarak tüm hijyen önlemlerini alarak yaparız dedik. Biz IOC'ye gerekirse ülkelerden ücret de almayız diye teklif ettik. Bu gelişmelerin hemen ardından dün onlardan 'dünya elemelerini siz yapın' diye bize teklif ettiler. İki organizasyonu da yapabileceğimizi belirten yazıları kendilerine gönderdik. Dünyada Türkiye tüm branşlarda en iyi organizasyonları yapan ülkelerden biri. Umuyorum bu iki elemelerden biri ülkemize verilecek diye düşünüyorum. Biz kendilerine teklifimizi yaptık. Onlar da sayının 500 civarında olacağını ifade ettiler. Bu onların da ciddi baktığını gösteriyor."