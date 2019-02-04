Boks Federasyonu Başkanlığına Yeniden Aday Olan Eyüp Gözgeç'e Destek

Türkiye Boks Federasyonu'nun 27 Şubat Çarşamba günü yapacağı olağanüstü genel kurulu öncesinde başkanlığa takrar aday olan Eyüp Gözgeç'e destek geldi.





Türkiye Boks Federasyonu'nun 27 Şubat Çarşamba günü yapacağı olağanüstü genel kurulu öncesinde başkanlığa takrar aday olan Eyüp Gözgeç'e destek geldi.



Türkiye Boks Federasyonu'nun eski başkan adaylarından Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği'nin (UTSCE) kurucusu Yılmaz İlkay Arın ile geçmiş yıllarda Polonya Boks Federasyonu Asbaşkalığını yapan Mustafa Koçinoğlu, muhalefet ederek Türk boksunu kaosa sürüklememek için başkanlığı yeniden aday olan Eyüp Gözgeç'in yanında olduklarını açıkladılar.



YILMAZ İLKAY ARIN: "OLİMPİYATLAR ÖNCESİ BOKS CAMİASINI KARIŞTIRMANIN ANLAMI YOK"



Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği (UTSCE) kurucusu Yılmaz İlkay Arın, geçmiş dönemlerde Eyup Gözgeç ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ancak 2020 olimpiyatları öncesinde kurulu düzeni bozmanın gerek olmadığını dile getirdi.



Yılmaz İlkay Arın, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Eyüp Gözgeç başkanlıktan istifa ederek, belediye başkanlığı için harekete geçti ancak olmadı. Gelinen noktaya bakıldığında Eyüp Gözgeç, 27 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurulda tekrar aday oldu. Bu onun demokratik hakkıdır. Camiamızın çok değerli isimleri başkanlığa aday oldu veya olmaya çalışıyorlar. Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olmak herkesin en doğal hakkıdır. Olimpiyatlara çok kısa bir zaman var. Bu süreçte bana göre çok iyi bir hazırlık olmalı. 2020 olimpiyatları öncesi boks camiasını karıştırmanın bana göre bir anlamı yok. Zaten olağan genel kurul olimpiyatlar sonrası olacak. Bence bu süreçte Eyüp Gözgeç başkanın devam etmesi en doğru karar olacaktır. Ben ve arkadaşlarım bu süreçte Eyüp başkanın yanında olacağız. Kurulmuş bir düzen var ve bu süreçte düzeni bozmak bana göre Türk boksunu kaosa götürür. Camianın içinden olan ve olmayanlar aday olarak ortaya çıkıyor. Saygı duymak lazım ancak, adaylığı düşünen arkadaşlarımız 2020 olimpiyatları sonrasını beklemeleri en doğru karar olacaktır."



- Ankara

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