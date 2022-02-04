Boks hareketleriyle ısındı, yeşil sahadan galibiyet sevinciyle ayrıldı - Son Dakika

Ukraynalı Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Oleksandr Usyk, Antalya'da ülkesinin 1. lig ekiplerinden Polissya'nın formasını giydiği maçta galibiyet sevinci yaşadı.
"Kedi" lakaplı Usyk, ülkesinin takımlarından Veres ile Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde oynanan hazırlık maçında, formasını giydiği Polissya'nın forvet bölgesinde son 14 dakika görev aldı.
Ukraynalı boksörün yeşil sahaya girmeden önce kenarda boks hareketleriyle ısınması dikkati çekti.
Oleksandr Usyk, Ukraynalı kadın futbolseverlerin de ilgiyle izlediği maçta, takımının 2-1'lik skor üstünlüğüyle sahadan ayrılmasıyla galibiyet sevinci yaşadı.
Dünya şampiyonu boksör, maç sonrası Polissya taraftarlarını selamladı, sahada yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.
Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua'yı yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini elinde tutan 35 yaşındaki Usyk, Polissya'nın Antalya'daki kamp kadrosunda yer almıştı.
Kaynak: AA
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