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Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası

33 dakika önce

İspanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Sema Çalışkan ve Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

İspanya'da gerçekleştirilen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Sema Çalışkan ve Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale çıktı.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde 3 milli sporcu ilk maçlarını yaptı. 60 kiloda ringe çıkan Sema Çalışkan, Ukraynalı rakibi Hanna Okhrei'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda İrlandalı rakibi Ceire Rose Smith'i mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

75 kiloda ringe çıkan Şennur Demir ise Rus Anastasiia Shamonova'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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