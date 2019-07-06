Son Dakika Haberleri: "Boks maçı gibi" güreş
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"Boks maçı gibi" güreş

1 saat önce

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
Güreşler oldukça sert geçiyor. Birbirlerini yaralayacak kadar sert el enseler çeken pehlivanların centilmenlik dışı hareketlerini hakemler uyarıyor.
Bu güreşlerin birisi de Deste Büyük boyda güreşen Antalyalı Ramazan Alkan ile Samsunlu Nadir Evren'in güreşi oldu.
Nadir Evren vücudundaki çizikleri ve gözündeki şişliği göstererek rakibini kule hakimine şikayet etti. İhtarlarla devam eden güreşi Ramazan Alkan kazandı. Ramazan Alkan'ın da soyunma odasına giderken burnunun kanaması güreşin ne denli sert geçtiğini gösterdi.
Boks maçı gibi güreş
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Ramazan Alkan, Kırkpınar, Güncel
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