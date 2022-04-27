BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

27.04.2022 15:01
BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalan E.Y. (31), polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı iş yerlerindeki 4 boks makinesinden toplam 16 bin TL çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını E.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı Boks makinelerinden 16 bin lira çalan şüpheli yakalandı Son dakika: Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs kamerada Son dakika: Kayseri'de boks makinalarından 16 bin TL çalan şahıs kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOKS MAKİNELERİNDEN 16 BİN TL ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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