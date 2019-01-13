Boks Makinesi : Balyoz Vs Kaslı Yumruk ???? *boks Makinesi Kırıldı*
35 dakika önce
Ben Enes Batur, Boks Makinesi nde Kırdık Balyoz Vs Yumruk Savaştık kim kazandı, Sami Hamidi Vücut geliştirme Hocası kaslı ve güçlü benle Enes Batur ile yarıştı kim kazandı Boks Makinesi Mücadelesi ????, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur
, Boks Makinesi nde Kırdık Balyoz Vs Yumruk Savaştık kim kazandı, Sami Hamidi Vücut geliştirme Hocası kaslı ve güçlü benle Enes Batur ile yarıştı kim kazandı Boks Makinesi Mücadelesi ????, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:09 Kaynak: Youtube
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