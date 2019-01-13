Son Dakika Haberleri: Boks Makinesi Yumruk Atarak Kırdık *yandı??*

Boks Makinesi Yumruk Atarak Kırdık *yandı??*

1 saat önce

Ben Enes Batur, Boks makinasını yumruk atarak kırdık ve yaktık en çılgın boks Makinesi deneylerinden biri oldu Sami Hamidi vücut geliştirici üst seviye kas lı adam ile savaştık kaslı olmak mı kazandı kürek mi, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Boks makinasını yumruk atarak kırdık ve yaktık en çılgın boks Makinesi deneylerinden biri oldu Sami Hamidi vücut geliştirici üst seviye kas lı adam ile savaştık kaslı olmak mı kazandı kürek mi, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:08 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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