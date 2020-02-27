Boks makinesinden bozuk para hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Boks makinesinden bozuk para hırsızlığı güvenlik kamerasında

6 saat önce

ADANA'da parkta bulunan bir büfenin yanındaki 2 boks makinesinin para kasasını soyan Yusuf A. (18) ve Hüseyin B. (20) tutuklandı.

Boks makinesinden bozuk para hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]

ADANA'da parkta bulunan bir büfenin yanındaki 2 boks makinesinin para kasasını soyan Yusuf A. (18) ve  Hüseyin B. (20) tutuklandı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin daha önce de 4 boks makinesinden para çaldığı saptandı.

Olay, 21 Şubat'ta Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. Büfenin yanında bulunan ve 1 TL ile çalışan 2 boks makinesinin para kasasının asma kilidinin kırıldığını fark eden güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), makinede bulunan paranın maksimum 100- 200 TL arasında olduğunu belirterek, "Polisler sorduğunda 'şikayetçi değilim' dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş" dedi.

TUTUKLANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, büfenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, bisikletle gelen 2 kişinin demir kesme makasıyla boks makinesinin kilidini kırıp, içinde bulunan bozuk paraları aldığı saptandı. Görüntülerdeki kişilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan Yusuf A. ve Hüseyin B. olduğu belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de 4 boks makinesini daha soydukları tespit edildi.

Yusuf A. ve Hüseyin B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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