Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı - Son Dakika
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Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı

7 saat önce

Tuncelili hayvansever Cihan Karaca, boks makinesinden ilham alarak sokak hayvanları için madeni 1 TL ile çalışan mamamatik yaptı.

Boks makinesinden esinlendi, sokak hayvanları için mamamatik yaptı, System.String[]

Tuncelili hayvansever Cihan Karaca, boks makinesinden ilham alarak sokak hayvanları için madeni 1 TL ile çalışan mamamatik yaptı.


Özel bir firmada çalışan hayvansever Cihan Karaca, sokak hayvanlarının beslenmesi amacıyla boks makinesinden esinlenerek bozuk parayla çalışan mamamatik ile sumatik yaptı. 1 lira madeni para atıldığında altında bulunan hazneye 200 gram mama dökülen makinenin güneş enerjisiyle çalıştığı belirtildi. Mamamatik makinesinin yanı sıra hayvanların su ihtiyacını da düşünen Karaca, şebeke suyuna bağlı bir de sumatik yaptı.


Sokaklarda bulunan boks makinesine insanların yoğun ilgisini görünce aklında bu fikrin geldiğini belirten Cihan Karaca, "1 lira atıp sokak hayvanlarını doyurabiliriz fikri oluştu. Akademi Spor Kulübü ile bu düşüncemi paylaştım. Onlar da bana katkı sundu ve bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.


Sokak hayvanlarının kendi kendilerine yaşamlarını idame ettirmelerinin zorluğuna dikkat çeken Karaca, "Sokak hayvanları kendi yaşamını gerçekleştirebilmeleri için bir marketten alışveriş yapacak donanıma sahip değiller. Özellikle soğuk kış aylarında bir köpeğin 16 ve 17 saat bir kedinin de 6 saat aç kalması donarak ölmelerine sebebiyet vermektedir. Biz de medeni toplumlara yakışır çözümlerin kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.


Cihazın amacının toplumca sokak hayvanlarını beslemek olduğunu dile getiren Karaca, "Toplumuz bu konuda gerçekten çok duyarlı. Yalnız bölgemizin birçok noktasında besleme noktaları ve kapları bulunmadığından dolayı mutfağındaki artıkları paylaşmakta zorlanıyorlar. Biz de yaptığımız bu düzenekle hayvanların daha kolay beslenmelerini sağlıyoruz" diye bilgi verdi.


Güney paneli bulunan makinenin 1 lira atılmasıyla çalıştığını aktaran Karaca, 200 gram mama döküldüğünü, toplanan parayla tekrardan mama alıp yerine koymayı planladıklarını kaydetti.


Sokak hayvanlarının beslenmesinin yeterli olmadığını suya da ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karaca, mamamatiğin yanı sıra şebeke suyuyla çalışan ve haznesindeki su boşaldıkça otomatik olarak dolduran bir de sumatik yaptıklarını söyledi.


Şu anda sadece Seyit Rıza Meydanı'nda bulunan mamamatik vatandaşlardan da ilgi görmeye başladı. - TUNCELİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:02 Kaynak: İHA
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