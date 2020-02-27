Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da 2 zanlının boks makinesi içindeki bozuk paraları çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Boks makinesini soyan 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da 2 zanlının boks makinesi içindeki bozuk paraları çalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, olay 21 Şubat Cuma günü Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, büfe yanında bulunan ve 1 lira ile çalışan iki boks makinesinin para kasasının asma kilidinin kırıldığını fark eden güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri bulabilmek için çalışma başlattı. Parktaki büfenin sorumlusu Hikmet Çakan (39), ifadesinde makinede bulunan paranın en fazla 100-200 lira arasında olduğunu belirterek, "Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş. Bu makinelerin yaygın olduğu kentin kuzeyindeki mahallelerde bu tip olayların yaşandığını duymuştum ama ilk defa başımıza geldi. Beni de uyarmışlardı 'makinelerinize dikkat edin' diye. Ben de dedim ki 'Makine 50-100 lira yapıyor. İnsanlar 50-100 liraya tenezzül ediyorsa, bu para da onun işini görecekse buyursun alsın.' Polisler sorduğunda 'Şikayetçi değilim' dedim ama bu bölgede 4-5 yeri daha soymuşlar, herhalde arkadaşlar şikayetçi olmuş" dedi.


Büfenin güvenlik kameralarından şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları bulunan Yusuf A. ve Hüseyin B. olduğunu belirleyen polis, şüphelilerin daha önce 4 boks makinesini daha soyduğunu tespit etti. Polis, zanlılar Yusuf A. (18) ve Hüseyin B.'yi (20) evlerinde gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:03 Kaynak: İHA
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