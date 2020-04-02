Boks milli takım antrenörünün son koronavirüs testi negatif çıktı

Koronavirüs testini pozitif çıkan boks milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın yapılan son testi negatif çıktı.

Koronavirüs testini pozitif çıkan boks milli takım antrenörü Seyfullah Dumlupınar'ın yapılan son testi negatif çıktı. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarım kalmasının ardından 17 Mart'ta yurda dönen milli kafilede başantrenör Seyfullah Dumlupınar'ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Son yapılan testi negatif çıkan Dumlupınar, tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edilecek.

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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