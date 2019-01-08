Son Dakika Haberleri: Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Kampa Girdi

Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Kampa Girdi

1 saat önce

Erkekler Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi.

Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Kampa Girdi, System.String[]
Erkekler Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayan milli takımda 36 sporcu yer alıyor.


Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisindeki ilk ciddi şampiyonanın mart ayında Rusya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası olduğuna işaret etti.

Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istediklerini belirten Nunez, "Türk boksörler gerçekten yetenekli. Türkiye'de gerekli altyapı var. Biraz çalışılması antrenmanlara ağırlık verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Federasyonun kendilerine her türlü imkanı sağladığını aktaran Nunez, "Sayın Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve federasyonumuzun tek amacı bu ülkeye olimpiyat madalyası kazandırmak. Bütün çabamız her boksörün de istediği şey olan olimpiyat madalyası." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 14-20 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvaya katılacaklarını dile getiren Nunez, turnuva ve şampiyonaların ardından kampa kaldıkları yerden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:43 Kaynak: AA

Türkiye, Kastamonu, Spor
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