Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız - Son Dakika

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Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız
6 saat önce
Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız (2)
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:30 Kaynak: DHA
Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız (2)
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