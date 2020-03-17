Boks Milli Takımı, Londra dönüşü karantinaya alınmadı 14 gün kuralına uyacağız (1)

İngiltere 'de hiçbir tedbir görmedik

Bu işte başarılı olan tek ülke Türkiye

Karantinaya alınmadık

14 gün kuralına sıkıca uyacağız

Buse Naz Çakıroğlu İngiltere'de çok fazla önlem alınmadı

Batuhan Çiftçi İngiltere'ye giderken 40 vaka, dönerken 1400 vaka vardı

Busenaz Sürmeneli Elimizi dezenfekte etmekten elimiz çatlıyordu

Cahit Süme İyi gidiyorduk

Şennur Demir Çok şükür ki ülkemizdeyiz

Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER - Türkiye Boks Milli Takımı kafilesi, İngiltere'nin başkenti Londra 'dan İstanbul 'a geldi.

Milli sporcuların yer aldığı kafile; İngiltere'deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın 'koronavirüs' nedeniyle durdurulmasının ardından yurda dönüş yaptı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakta yer alan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç önderliğindeki kafile, bagajlarını aldıktan sonra basın mensuplarına poz verdi ve açıklamalarda bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini ileterek, 'Turnuvadan önce bizim tüm sporcularımızın hedefi, 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatlar. Olimpiyatların bir önceki ayağında kota müsabakaları vardı, oraya gittik. Sporcularımız 15 gündür Sheffield'da kamptalardı. Kamptan Londra'ya geçtik ve Londra'da 4 gündür müsabakalar devam ediyordu. Dün akşam itibarıyla, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 'nin aldığı bir karar ile maçlar oynandıktan sonra, ileriki bir tarihte kaldığı yerden devam etme şartıyla tatil edildi. Koronavirüsten dolayı. Sağ olsun buradaki yetkililerimiz, Spor Bakanımız, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün devreye girmesiyle bize uçak tahsis ettiler. Dolayısıyla buraya gelmiş olduk' ifadelerini kullandı.

GÖZGEÇ İNGİLTERE'DE HİÇBİR TEDBİR GÖRMEDİK

İngiltere'de koronavirüs önlemlerinin alınmadığını vurgulayan Gözgeç, 'Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane' Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı 'nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık? dedi.

'BU İŞTE BAŞARILI OLAN TEK ÜLKE TÜRKİYE?

Koronavirüs salgınına önem veren ve bu salgında başarılı olan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Gözgeç, şöyle konuştu 'Dışarıdan baktığınızda dünyada bu işe değer veren, önem veren ve başarılı olan tek ülke Türkiye. Orada, pek yaygın değil, dış basından öğrendiğimize göre İngiltere'de çok fazla vaka var. Ama bunu açıklamıyorlar. Varsın yayılsın, insanlar bağışıklık kazansın diye yazılar vardı. Bu konuda dünyaya örnek durumdayız. Bizim bu işi çok ciddiye aldığımızı herkes biliyor. Orada hiçbir ciddiyet görmedik, ikaz da görmedik. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uyarak arkadaşlarımızı buraya sağ salim getirdik. İçimizde hiçbir hasta sporcumuz yok. 8 erkek, 5 kadın sporcularımızla gittik. Antrenörlerle birlikte 24 kişilik bir kafileyiz, ben de dahil.?

'KARANTİNAYA ALINMADIK?

Karantinaya alınmadıklarını kaydeden Eyüp Gözgeç, 'Karantinaya falan alınmadık. Form var, formu dolduruyorsunuz çıkıyorsunuz. Herhangi bir şikayet var mı, öksürük var mı, ateş var mı diye soruluyor. Takımımızla sabah akşam beraberdik, hiçbirimizde öyle bir şey olmadı. Biz kendimizi iyi koruduk ve buraya geldik. Buradan ilgililere ve yetkililere teşekkür ediyorum. Saat 3'e kadar uçakla ilgili ilgilendiler. Başkonsolosa, genel müdüre, Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok ciddi bir işti uçağın tahsis edilmesi, oraya gelmesi. Ek sefer koyuldu. Ben bir Türk vatandaşı olarak kendi hükümetime, buradaki yetkililere teşekkür ediyorum' açıklamasını yaptı.

'14 GÜN KURALINA SIKICA UYACAĞIZ?

Sağlık Bakanlığı'nın 14 gün kuralına uyacaklarını dile getiren Eyüp Gözgeç, 'Bizim şu andaki programımız şu, buradaki arkadaşları kendi evlerine uçakla göndermek. Herkes önce kendi evine uğramadan, üstümüzü başımızı, eşyalarımızı eve sokmadan temizleteceğiz. Maskemizi takacağız, eldivenimizi takacağız, bu önlemlere devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar toplum içerisinde bulunmayacağız. Antrenmana ara vereceğiz 14 gün. 14 gün kuralına sıkıca uyacağız' diyerek sözlerini noktaladı.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU İNGİLTERE'DE ÇOK FAZLA ÖNLEM ALINMADI

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, bir süredir bu maçlar için emek verdiklerini söyleyerek, 'Ama sağlıktan önemli değil. İngiltere'de çok fazla önlem alınmadı. Türkiye'de alınan önlemler orayla kıyaslanamaz derecede. Sokakta rahat rahat gezebiliyorlar, AVM'ler dolu. Maç yaptığımız salonda dışarıdan insanlar girebiliyor, seyirci yasağı gelmedi. Çok büyük önlemler alınmadı, büyük bir turnuva olmasına rağmen. Ama biz gerekli vitamin takviyelerimizi aldık, gerekli korumalarımızı yaptık. 14 gün kuralına uyacağız. Önce bir doktor kontrolü yaptıracağız, sonra evden çıkmamayı düşünüyoruz 2-3 hafta. Antrenmanlara ara vereceğiz. Psikolojik olarak da yorulduk, dün gece 3'ten beri ayaktayız. Maç yaptım peşine turnuvanın iptal edildiğini öğrendim. Tek bir adım kalmıştı kotaya. Tam forma girdiğimiz bir dönem. İki hafta ara vermemiz gerekiyor, idman yapmamamız gerekiyor. Mümkün mertebede bu durumu çok düzgün bir şekilde atlatmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

BATUHAN ÇİFTÇİ İNGİLTERE'YE GİDERKEN 40 VAKA, DÖNERKEN 1400 VAKA VARDI

Turnuvada vize almayı başaran milli boksör Batuhan Çiftçi ise organizasyonun yapıldığı sürede güzel geçtiğini belirterek, 'Çok iyi hazırlanmıştık. Benim vize maçımdı dün akşamdı, ben vizeyi aldım. Sonra hemen yola çıktık. Maçı bugün olan, yarın olan vardı. Virüsten dolayı erken dönmek zorunda kaldık yurdumuza. İngiltere'ye ilk giderken 40 vaka vardı. Dönerken baktığımda 1400 falan vaka vardı. Normal hayatlarına devam ediyorlar. Çok rahatlar. AVM'ler dolu, spor salonu kalabalıktı. Önlem yoktu. Ülkemize girdiğimizde kendimizi direkt güvende hissediyoruz' diye konuştu.

BUSENAZ SÜRMENELİ ELİMİZİ DEZENFEKTE ETMEKTEN ELİMİZ ÇATLIYORDU

Milli boksörlerden Busenaz Sürmeneli ise turnuvaya 5 aydır hazırlandıklarını kaydederek, 'Biz bu turnuvaya 10 gündür hazırlanmıyoruz. 5 aydır hazırlanıyoruz. Tabii her sporcunun hayalidir, herkes olimpiyat hedefliyor. Buradan vizemizi alıp kafamızı daha çok olimpiyata yönlendirmek istiyoruz. Ama dünya şartları ve sağlık sıkıntılarından dolayı ara verildi. Bugün vize maçım oynanacaktı. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil. Biz kendi sağlık önlemlerimizi aldık. Ülkeye gelince çıkarttık maskeleri. Elimizi dezenfekte etmekten elimiz çatlıyordu. Takımımıza güveniyorum, 11 maçın 10'unda galibiyet aldık. İnşallah kaldığı yerden devam edecek turnuva, inşallah daha çok vize alacağız' dedi.

CAHİT SÜME İYİ GİDİYORDUK

Milli takım antrenörü Cahit Süme, turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını ve çok da iyi gittiklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı 'Çok iyi hazırlandık, güzel de maçlar yaptık. İyi gidiyorduk. Erkeklerde bir tane vize aldık. Bugün vize maçlarımız vardı. Çok çalıştık, emek harcadık. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen bir durum. Takımımıza güveniyoruz, çalışmalarımıza ara verdikten sonra sağlık önlemlerimizi alacağız ve sonrasında tekrar çalışmaya başlayacağız. Artık nerede tekrardan yapılacaksa olimpiyat elemeleri, oraya hazırlanacağız.?

ŞENNUR DEMİR ÇOK ŞÜKÜR Kİ ÜLKEMİZDEYİZ

Kadın Milli Boks Takımı'nın kaptanı Şennur Demir ise İngiltere'de önlemlerin çok zayıf olduğunu dile getirerek, 'Öncelikle çok şükür ki ülkemizdeyiz. Ülkemizdeki tedbirleri gördükten sonra oradaki tedbirlerin nasıl boş olduğunu gördük. Orada kimse önlem almıyor. Yanımıza eldivenimizi, maskemizi, dezenfektanımızı hepimiz aldık. Tüm vitaminlerimizi aldık. Bu tür aksaklıkları olacağını tahmin ediyorduk. Çok şükür hastalık şüphesi olmadan ülkemize dönüş yaptık. Ülkemizdeki önlemlerin ne kadar iyi olduğunu gelince gördük. İngiltere'deki havalimanında öyle bir kalabalık vardı ki, çalışanlarda maske bile yoktu. Kendi ülkemizi görünce gerçekten şükrediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.