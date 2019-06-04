Son Dakika Haberleri: Boks Milli Takımı'ndan bayram tebriği
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Boks Milli Takımı'ndan bayram tebriği

50 dakika önce

- Boks Milli Takımı'ndan bayram tebriğiİSTANBUL - Kastamonu'nda kamp yapan Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı için özel bir video çekti.

- Boks Milli Takımı'ndan bayram tebriği
İSTANBUL - Kastamonu'nda kamp yapan Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı için özel bir video çekti. Milli takım, başta şehit aileleri olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutladı.
Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Oyunları'na hazırlanan Boks Milli Takımı, Ramazan Bayramı için özel bir video yayınladı. Kastamonu Kadı Dağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapan Büyük Erkekler Boks Milli Takımı, başta şehit aileleri olmak üzere, görevi başında bulunan polis ve askerler ile tüm Türkiye'nin bayramını kutladı.
Boks Milli Takımı'ndan bayram tebriği
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Spor
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