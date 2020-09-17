Boks Milli Takımı'nın İngiliz boksörlerle kampı sürüyor

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına hazırlanan Türk Boks Milli Takımı'nın, İngiltere Boks Milli Takımı'yla Çankırı'da yaptığı kampı sürüyor.

Orhan Saka Spor Salonu'nda bir araya gelen takımlar, antrenörler eşliğinde ısınma hareketlerinin ardından teknik, taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Milli takım başantrenörlerinden Seyfullah Dumlupınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olimpiyatlar için İngiltere Milli Takımı ile kampa girdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle ara verdikleri kampa yeniden başladıklarını belirten Dumlupınar, "İnşallah verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü İngiliz takımı çok iyi takım, çok da kalabalık bir kadroyla geldiler. Şu anda antrenmanları beraber yapıyoruz. Bugün ilk çalışmamız teknik taktik ağırlıklı. Bu şekilde başlıyoruz." diye konuştu.

Kampın sonuna doğru 20-22 Eylül'de İngiliz takımıyla birlikte antrenman maçı yapacaklarını ifade eden Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Onlar da Türk Milli Takımı'nı İngiltere'de performanslı gördüğünden dolayı bu kampı yapmak istediklerini söylediler. Ayrıca onore etti bu durum. Biz gücümüzün farkındayız. Takımımızın yüzde 60'ı burada. İnşallah kamp bitene kadar diğer arkadaşlarımız da burada olacaklar. Biz hakikaten çıtamızı yükseltmiştik, maçlarımız da çok iyi gidiyordu. Bu arada maç kazanan arkadaşlarımızdan 52 kiloda Batuhan Çiftçi olimpiyat kota müsabakasında vizesini aldı. Diğerlerinin de vize müsabaka maçlarında pandemiden dolayı organizasyona ara verilmek zorunda kalındı. Şimdi Allah nasip ederse şubat ayında Londra'da yapılacak olan kota müsabakalarına devam ederek alabildiğimiz kadar vize almayı düşünüyoruz. Bu olimpiyat ve maçlar oldukça zor çünkü ülkeler bu baraj maçlarına çok önem verdiklerinden dolayı herkes en üst seviyede hazırlanıyor. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız."