Boks Milli Takımı'nın İngiliz boksörlerle kampı sürüyor - Son Dakika

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Milli Takımı'nın, İngiltere Boks Milli Takımı'yla Çankırı'da yaptığı kampı ziyaret etti.

Gözgeç, Orhan Saka Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kamp çalışmaları kapsamında iki ülke milli sporcuları tarafından yapılan antrenman maçlarını takip etti.

Gözgeç, gazetecilere, İngilizlerin boksta ve diğer sporlarda iyi bir yerde olduğunu söyledi.

İngilizlerin antrenmanlarında güçlü takımları tercih ettiğini belirten Gözgeç, "Türkiye'yi tercih etmelerindeki sebep, Avrupa'da ve dünyada ses getiren bir takımımız var. Dünyanın en genç takımı bizim takımdır." dedi.

Mart ayında İngiltere'de yapılan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa elemelerinde Türk milli takımının yüksek performans gösterdiğini ifade eden Gözgeç, "Oraya biz 13 sporcuyla katıldık. Bir sporcumuz kaybetti, 12 sporcumuz kazandı. Bunlar da bizim oradaki sporcuların performansını gördüler. Antrenman için bizi tercih etmelerinde iki etken var. Birincisi takımımızın iyi oluşu ama ondan önemlisi Türkiye'nin misafirperverliğidir." diye konuştu.

"Tercih edilen bir ülke ve federasyon konumundayız"

Türkiye'nin koronavirüs salgınını iyi yönettiğini bunun da İngilizler tarafından gittikleri yerlerde anlatılacağını dile getiren Gözgeç, şunları kaydetti:

"Eskiden biz yazardık kampa çağırmak için ama İngilizleri biz çağırmadık, onlar bize teklif ettiler. Dolayısıyla tercih edilen bir ülke ve federasyon durumundayız. Onun için şu andaki kamp süreci çok iyi geçti. Bugün de antrenman maçı yapacak sporcular. Şubat ve mart ayında kaldığı yerden İngiltere'de, mayıs ayı ile haziran ayında da dünya elemeleri var. Dünya elemeleri için ben bundan 4-5 gün önce Cenevre'ye gittim. Uluslararası Olimpiyat Komitesiyle bir toplantı yaptık. Mayıs ve hazirandaki maçları Türkiye'mize almak için görüşme yapılacak. Şu anda Fransa Paris'te yapılacak ama onu Türkiye'ye alabilir miyiz diye toplantıya gittik. Olumlu sonuçla döndük. Görüşmelerimiz devam edecek. Alabilirsek Türkiye'ye alacağız, alamazsak şu andaki program şubat-mart ayında Avrupa elemeleri Londra'da, mayıs-haziran ayında da dünya elemeleri Paris'te olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle tarihi değişmezse 2021 Tokyo Olimpiyatları'na Çankırı'da startı vermiş oluyoruz."

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da kampın verimli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Kampın Çankırı'da yapılmasının tesadüf olmadığını, Çankırı'nın havasının temiz olduğunu aktaran Ak, "Sporcuların performansına etki eden bir tuz mağarası var. Bunu da iyi kullanmamız gerekiyor. Bizim bir yaren kültürümüz var. Bu kültürümüzle diğer kültürler arasında köprü kurup etkin bir şekilde kullanabilirsek Çankırı bir sporcu kenti olmaya aday hale gelir." ifadelerini kullandı.