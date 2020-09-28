Boks Milli Takımı'nın tuz mağarasındaki antrenmanları devam ediyor - Son Dakika

Boks Milli Takımı'nın tuz mağarasındaki antrenmanları devam ediyor

Türkiye Boks Milli Takımı'nın, Çankırı'da, Hititler'den kalma yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcuların performansına etkilerinin araştırılması için yerin 150 metre altında gerçekleştirdiği kamp devam ediyor.

Boks Milli Takımı'nın tuz mağarasındaki antrenmanları devam ediyor, System.String[]

Türkiye Boks Milli Takımı'nın, Çankırı'da, Hititler'den kalma yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının sporcuların performansına etkilerinin araştırılması için yerin 150 metre altında gerçekleştirdiği kamp devam ediyor.

Daha önce yaptıkları antrenmanlarda sporcu performansının arttığını gören Yıldız Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Çınar'ın önerisi üzerine Çankırı'daki tuz mağarasında bilimsel bir çalışma başlatıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Deliceoğlu ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Söyler'in yapacağı bilimsel araştırmada, mağarada antrenmanın sporculara etkisi araştırılacak.

Araştırmacılar, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için düzenlenecek Avrupa ve dünya kota müsabakalarına Çankırı'da hazırlanan ve 5 Ekim'e kadar yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında antrenman yapacak Türkiye Boks Milli Takımı sporcularının performanslarını değerlendirecek.

Yıldız Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü ve Proje Koordinatörü Ahmet Çınar, basın mensuplarına, yapılan bilimsel çalışmanın önemini anlattı.

Yapılan araştırma sonucu kendi sporcularında gördüğü performans artışını bilimsel olarak kanıtlayacaklarını dile getiren Çınar, "Türkiye Boks Milli Takımı sporcularımız bir süre mağarada antrenman yapacak ve bu tezimizi bilimsel olarak inşallah kanıtlayacağız. Projemiz neticesinde sporcularımızın performansının arttığını ispatlarsak tuz mağarasını da spor turizmine açabiliriz." diye konuştu.

Mağaranın faydalarının kanıtlanması durumunda yurt içi ve yurt dışından birçok spor kulübünün kamp için Çankırı'ya geleceğine inandığını ifade eden Çınar, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya bize inandı, güvendi ve her türlü desteği sağladı. Federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'in de desteğiyle şu anda Türkiye Boks Milli Takımı sporcuları mağarada çalışmalarını sürdürüyor. Öyle tahmin ediyoruz ki hocalarımız uluslararası sunumlarıyla, sempozyumlarıyla şehrimizin ve tuz mağarasının tanıtımını yapacak. Sadece Türkiye'den sporcularımız değil, dünyadan her branşta sporcular buraya gelip antrenman yapmak isteyecektir."

Çankırı, Türkiye, Milli, Boks, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boks Milli Takımı'nın tuz mağarasındaki antrenmanları devam ediyor - Son Dakika

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