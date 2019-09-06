Son Dakika Haberleri: Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
Son Dakika Spor Haber

Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti

1 saat önce

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da yarın başlayıp 21 Eylül'de son bulacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti, System.String[]

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da yarın başlayıp 21 Eylül'de son bulacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayan 7 sporcu ve teknik ekip, kara yoluyla İstanbul'a gittikten sonra buradan uçakla Rusya'ya hareket etti.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti. Sporcularına güvendiğini dile getiren Nunez, ilk müsabakaya 9 Eylül Pazartesi günü çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'nin erkeklerde 7 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada, 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Muhammed Aydın ringe çıkacak.

Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Topkapı Sarayı devredildi: Tüm hizmetleri Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda
Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan çıkışı: O zaman mı alkışlanacaktık Zuhal Olcay, Nesrin Cavadzade Aşk Tesadüfleri Sever filminin partisine geç kalınca mekanı terk etti Emekli polis memuru boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 15:53:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]