Boks Milli Takımı Rusya'ya gitti

Erkek Milli Boks Takımı, Rusya'da yarın başlayıp 21 Eylül'de son bulacak Dünya Şampiyonası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmaları tamamlayan 7 sporcu ve teknik ekip, kara yoluyla İstanbul'a gittikten sonra buradan uçakla Rusya'ya hareket etti.

Başantrenör Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti. Sporcularına güvendiğini dile getiren Nunez, ilk müsabakaya 9 Eylül Pazartesi günü çıkacaklarını söyledi.

Türkiye'nin erkeklerde 7 sıklette madalya mücadelesi vereceği şampiyonada, 52 kiloda Batuhan Çiftçi, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Bayram Malkan, 91 kiloda Berat Acar ve +91 kiloda Muhammed Aydın ringe çıkacak.