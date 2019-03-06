Son Dakika Haberleri: Boks Müsabakaları Sona Erdi

Boks Müsabakaları Sona Erdi

1 saat önce

Boks Yıldız Erkekler İl Seçmeleri Müsabakaları 2-4 Mart tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.

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Boks Yıldız Erkekler İl Seçmeleri Müsabakaları 2-4 Mart tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonunda yapıldı.

Yaklaşık 40 sporcunun yarıştığı Boks Yıldız Erkekler il seçmesi müsabakaları birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. İl Seçmesi müsabakalarında dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu:

"46 Kilogramda Volkan Karademir, 48 Kilogramda Can Babacan, 50 Kilogramda Hamdi Umut, 52 Kilogramda Esver Sevim, 54 Kilogramda Aybars Özdemir, 57 Kilogramda Taha Hüseyin Barlık, 60 Kilogramda Can Şahin, 63 Kilogramda Çağatay Koçhan, 66 Kilogramda Yasin Gün, 70 Kilogramda Muhammed Ümit Karadeniz, 75 Kilogramda Okan Yaman, 80 Kilogramda Kadir Zeyveli, +80 Kilogramda Muhammed Tayyip Çakmak." - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: İHA

Spor
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