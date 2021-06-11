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Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika

Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi

11.06.2021 11:47

- Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL), Karasuspor-Hendekspor arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sebebi ile Karasuspor'dan beş, Hendekspor'dan ise bir oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi.

- Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi

SAKARYA - Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL), Karasuspor- Hendekspor arasında oynanan maçta yaşanan olaylar sebebi ile Karasuspor'dan beş, Hendekspor'dan ise bir oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi. Karasuspor Antrenörü Serdar Ergelen ise karara itiraz edeceklerini ifade etti.

BAL'ın ilk haftasında Hendekspor ile Karasuspor, çarşamba günü Karasu Şehir Stadı'nda karşılaştı. Mücadelede Hendekspor, Karasuspor'u 3-2 mağlup etti. Hendekspor'un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı. Karşılaşmanın ardından Hendekspor'u bir oyuncunun Karasuspor'un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı. Yaşanan olaylar sonrasında Karasuspor'dan beş, Hendekspor'dan ise bir oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi. Karasuspor'dan; Ersin Arık, Semih Bayrak, Ruhi Kaan İskender, Berkan Kartal ve Miraç Semiz ile Hendekspor'dan ise Mustafa Salış disiplin kuruluna sevk edildi.

Sporcuların disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin Karasuspor Antrenörü Serdar Ergelen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi
Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi

Hendekspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arşiv - Boks ringine dönen maç sonrası 6 oyuncu disiplin kuruluna sevk edildi - Son Dakika Spor


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