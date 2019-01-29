Son Dakika Haberleri: Boks Şampiyonu ile Trolledim ! (%100 Ucuz Ayakkabı)

Boks Şampiyonu ile Trolledim ! (%100 Ucuz Ayakkabı)

5 dakika önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Efsane bir trolle karşınızdayım! Balkan Boks Şampiyonu kardeşimiz Tolga'yla birlikte insanlara efsane bir troll yaptık! Ayakkabı satıcısı rolündeyim ve ayakkabı satmaya çalışıyorum, tam satacağım esnada Tolga devreye giriyor ve ortaya harika görüntüler ortaya çıkıyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:30 Kaynak: Youtube

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