Boks Sporunun Gençlere Faydalarını anlattı - Son Dakika

Duayen Boks Antrenörü Keskin; "Boks dersleri alan gençlerin derslerinde daha başarılı olduğu bilinmektedir. Spor yapan ve hayatına hareket katan kişilerin tek kazancı sağlık değildir. Güzel bir hayat, başarılarla dolu olmalıdır. Buradan yola çıkarak, boks öğrenmenin önemini kavrayabilir hayatınızda daha çok hareket olması için boks öğrenmeye başlayabilirsiniz. Sporcu gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durabileceğini, zararlı ortamlarda bulunmamaya özen göstereceğini bilmelisiniz. Çocuklarınıza spor yapmayı aşılarken onları aslında tüm kötü alışkanlıklardan da uzak tutmayı başaracağınızı görürsünüz. Çünkü spor, bir şekilde yaşamınıza girdiğinde sizi iyi yönde etkiler.

Boks yapmanın gençlere en büyük katkısı, ergenlik dönemi depresyonundan onları korumasıdır. Çünkü gençler, hayatlarına yön vermek adına gerek eğitim alanında gerekse karakter ve sosyal yaşam adına önemli sınavlardan geçmektedir. Spor yapma alışkanlığı kazandıklarında özellikle boks derslerine başladıklarında, gerek fazla enerjiyi atıyor olmanın verdiği rahatlama gerekse savunma öğrenmenin ayrıcalığı ile sporun faydalarını bir bir görmeye başlarlar. Çocukların stresli dönemlerden kolayca geçmesi, bu dönemleri psikolojik olarak sorun yaşamadan atlatması için spor en büyük yardımcıdır.

Gençler her fırsatta spor yapmalıdır!

Sağlıklı gelişim için spor önemli bir detaydır. Spor yapmanın yaşlılık dönemine yatırım olduğu bilinmelidir. Boks dersleri bu anlamda en çok fayda göreceğiniz spor dalı olarak değerlendirilmeli, sadece profesyonel olarak değil amatör olarak da ilgilenilmelidir. Spor, gençlerin olduğu kadar her yaş kesiminden herkesin ilgilenmesi gereken bir uğraştır. Sadece psikolojik olarak veya bedensel anlamda değil, fit olma adına da değerlendirilmelidir. Spor sayesinde fit kaldığınızda gündelik hayatta olası kazaları engelleme şansınız olur. Herhangi bir durumda reflekslerinizi kullanmanız gerektiğinde düzenli olarak spor yaptığınız için zorluk çekmezsiniz. Bu, araç sürerken de başınıza gelebilir yaya olarak yoldayken de. Reflekslerinizi hemen kullanabilmek adına fit olmanız önemlidir." dedi