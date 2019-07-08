Boks: Üst Minik ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye
Boks Federasyonunca Amasya
'da düzenlenen Üst Minik ve Genç
Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Amasya Spor Salonu'nda 3 Temmuz'da başlayan şampiyonaya, 56 ilden 720 sporcu katıldı.
Organizasyonda, genç kızlar A ringi kategorisi 48 kiloda Kübranur Dimrikci, 54 kiloda Aleyna Demirkır, 60 kiloda Evin Erginoğuz, 69 kiloda Gülcan Arga, 81 kiloda Elanur Sait, B ringi kategorisi 51 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Gözde Nur Sönmez, 64 kiloda Gizem Özer, 75 kiloda Sena Erdoğan ve 81 kiloda Büşra Işıldar birinci oldu.
Üst minik kızlarda ise A ringi kategorisi 36 kiloda Sudenaz Kırman, 44 kiloda Cansu Akdı, 48 kiloda Sinem Çelik, 54 kiloda Melike Demirel, 60 kiloda Fatma Erol
, 70 kiloda Hikmet Gül Türkmen, B ringi kategorisi 38 kiloda Zeynep Gülcan Tuğrul, 42 kiloda Filiz Işık
, 46 kiloda Pınar Özkan
, 51 kiloda Hamiyet Demirel, 57 kiloda Zübeyde Nur Yamaç ve 64 kiloda Sudenaz Ballıoğlu ilk sırada yer aldı.