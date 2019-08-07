Boks yaz okulunda çalışmalar sürüyor
36 dakika önce
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:19 Kaynak: İHA
Gençlik ve Spor
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İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Gençlik Spor'a ait Seyrantepe Spor Salonu'nda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi. Antrenör Halil Yiğit
yönetiminde devam eden boks antrenmanları haftanın 5 günü 2 grup halinde yapılıyor.
Devam eden yaz okulu ile ilgili açıklama yapan Antrenör Halil Yiğit, çalışmaların durmaksızın devam ettiğini söyleyerek, "Amacımız çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmesi. Kötü alışkanlıklardan uzak durup, spor yapmalarını istiyoruz. Hedefimiz ise boks sporunu ilimizde tanıtmak ve turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmektir" dedi. - SİVAS
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