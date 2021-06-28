KASTAMONU - Boksa zayıflamak için başlayan Fatma Kadıköy'ün hedefi Avrupa şampiyonluğu

Boksa bir arkadaşının tavsiyesi üzerine zayıflamak için başlayan 16 yaşındaki Fatma Kadıköy, Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Elde ettiği başarılar sayesinde Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'na seçilen Fatma, Gürcistan'da 1 Temmuz'da başlayacak Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'na Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Fatma Kadıköy, AA muhabirine, 11 yaşında spora başladığını söyledi.

Kendisine kiloları nedeniyle sürekli, "yapamazsın, edemezsin" denildiğini ama yılmadığını belirten Fatma, "100 kiloyken bir arkadaşımın tavsiyesiyle kilolarımdan kurtulmak için boksa başladım. 70 kiloya kadar düştüm. O zamanlar arkadaşlarım benimle oyun oynamazlardı ama şu an oyun kuran ben oldum." dedi.

Başta çok zorlandığını dile getiren Fatma, "Yapamam' diyordum ama yılmadım. Ailemin ve hocam Yavuz Kılıç'ın desteğiyle devam ettim. Türkiye üçüncüsü, ikincisi, ardından Türkiye şampiyonu oldum. Allah nasip ederse Gürcistan'da altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum. Şu an 80 kiloda dövüşüyorum. Gürcistan'da İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç boksörün antrenörü Yavuz Kılıç ise 14 yıldır antrenörlük yaptığını, 6 yıldır da Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nda görev aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Fatma kızımız kiloları nedeniyle bize geldi ve boks macerası başladı. Kilo vermek amacıyla başlayan maceramız başarılı bir kariyere doğru yol aldı. Üst minik kızlarda Türkiye üçüncüsü, yıldız kızlarda Türkiye ikincisi oldu. Milli takım seçmelerinde Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gürcistan'da yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı."

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takım Başantrenörü Ahmet Çınar da Fatma'dan ümitli olduklarını vurgulayarak, "Fatma bu sene seçmelerde Türkiye şampiyonu oldu. Yetenekli bir sporcu. Gelecekte kendisinden ümitliyiz. Gürcistan'dan madalya bekliyoruz. Hırslı ve güzel çalışıyor. Bunu inşallah müsabakaya yansıtır ve ülkemize madalya kazandırır." değerlendirmesinde bulundu.