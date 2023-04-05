Antalya açıklarında alabora olan geminin Ukrayna'ya 3 bin ton boksit taşıdığı öğrenildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinden Ukrayna'ya giden Gine Bissau bayraklı "Joe 2" adlı 3000 ton boksit madeni taşıyan gemi Antalya Kumluca açıklarında battı. Bölgeye 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gemideki Suriye uyruklu 14 mürettebattan 8'i kurtarıldı, 3'ü ise hayatını kaybetti. 3 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diğer kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Denizdeki fırtına ise kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

3 BİN TON BOKSİT MADENİ TAŞIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saat 04.22'de Cospat Sarsat sisteminden alınan EPİRB sinyalinin araştırılmasından, İskenderun'dan Ukrayna'ya 3000 ton boksit madeni taşıyan Guniea- Bissau bayraklı Suriye uyruklu 14 mürettebatı bulunan JOE 2 gemisinin Finike açıklarında su alarak batmaya başladığı anlaşılmıştır. AAKKM koordinasyonunda Türk Radyo, bölgedeki gemilerin arama kurtarmaya katılmalarına yönelik çağrılarına başlamış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve @sahilguvkom'nın deniz ve hava unsurları görevlendirilmiştir. Tamamen battığı anlaşılan gemi personelinden iki kazazede Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri tarafından kurtarılmış, ticari gemiler tarafından da üç kazazede sağ olarak denizden alınmıştır" denildi.

BOKSİT NEDİR, NE İŞE YARAR?

Sertliği 1-3, yoğunluğu 2,5-3,5 gr/cm3 arasında değişen, alüminyum oksit ve hidroksitlerin bir karışımı olan boksit, alüminyum metali üretiminde kullanılan başlıca cevher olması bakımından dünya ticaretinde önemli bir yer almaktadır. Karbonat boksitleri çoğunlukla Avrupa, Guyana, Surinam ve Jamaika'da lateritik ayrışma ve ara katman kil katmanlarının (kimyasal ayrışmasında çevredeki kireçtaşları yavaş yavaş çözündükçe toplanan dağınık killer) kalıntı birikimi ile oluştuğu karbonat kayalarının (kireçtaşı ve dolomit) üzerinde bulunur.