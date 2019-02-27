Son Dakika Haberleri: Boksla Öz Güven Kazandı, Hedeflerini Büyüttü

Boksla Öz Güven Kazandı, Hedeflerini Büyüttü

51 dakika önce

Anne ve babasını henüz 6 yaşında yitirmesinin ardından yetiştirme yurduna verilen Asrın Arslan (18), 1,5 yıl önce başladığı boksta hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.

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BİLAL KAHYAOĞLU - Anne ve babasını henüz 6 yaşında yitirmesinin ardından yetiştirme yurduna verilen Asrın Arslan (18), 1,5 yıl önce başladığı boksta hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak belirledi.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde turnuva ve şampiyonalara hazırlanan milli boksör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında kaldığı yetiştirme yurdundaki öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora başladığını aktardı.

Küçük yaşlardan itibaren yetiştirme yurdunda anne-baba sevgisinden uzak büyümenin kendisi için zor olduğunu, bu nedenle de içine kapanık bir çocukluk dönemi geçirdiğini anlatan Asrın Arslan, boks sayesinde hayata bağlandığını dile getirdi.

"Son 1,5 yılda hayatım değişti"

Henüz 1,5 yıldır boks yaptığını ve yıllardır bu sporla uğraşan ağabeylerine yetişmek için çok çalışması gerektiğini vurgulayan Asrın, şunları söyledi:

"Yetiştirme yurdundaki hocam aracılığıyla tanıştığım Fikret Demirkol, bana sadece boksu öğretmedi, babalık da yaptı. Çok yardımı dokundu. Bir sene öncesi ile bugün arasında çok fark var. Bırakın ringe çıkmayı, kimsenin gözüne bakamazdım. Öz güvenim çok düşüktü. Şimdi ise hayata bakış açım değişti. Son 1,5 yılda hayatım değişti. Hiç hayal edemeyeceğim bir pozisyondayım. Boks sayesinde hedeflerimin de yükseleceğine inanıyorum."

Kamplara gelip, daha önce televizyonlarda izlediği boksörlerle bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Asrın, "Yetiştirme yurdunda kalanların hayali genellikle memur olmaktır. Burada ise şampiyonluk hayalleri var. Federasyon başkanımız, Fikret hocam ve milli takım hocalarımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir imkan sağlandığı için çok memnunum. Önümüzde, mart ayında Rusya'da düzenlenecek 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Burada Avrupa şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Fikret Demirkol ise Asrın ile yollarının yaklaşık 2 yıl önce kesiştiğini anlatarak, "Asrın boksa başladığı ilk zamanlarda içine kapanıktı. Kulüptekiler ona, 'Buz adam' derlerdi. Zamanla herkesle kaynaştı. Antrenmanlara zamanında gelir, en son o gider. Ankara'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine başvuru yaptık. İnşallah kabul edilir ve 22 yaşına kadar orada yatılı kalıp, boksuna devam eder." açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:09 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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