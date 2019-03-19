Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.'si Oldu

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks şampiyonasında 60 kiloda mücadele eden Ağrı'lı Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.'si oldu.

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks şampiyonasında 60 kiloda mücadele eden Ağrı'lı Boksör Ferhat İncekaya Türkiye 2.'si oldu.



Türkiye Boks Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. 11-17 Mart 2019 tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonunda düzenlenen şampiyonaya 51 ilden 490 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 13 sıklette madalya dağıtıldı.60 kiloda ringte Ağrı'yı temsil eden Ferhat İncekaya finale kadar yükseldi. Finalde rakibine şanssız bir şekilde yenilenen İncekaya müsabakaları gümüş madalya ile tamamladı. - AĞRI

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