Boksör Oğuzhan Yağmur'a sopalarla saldıran 7 kişiden 6'sı tutuklandı

6 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olay, 26 Mayıs'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki inşaat malzemesi satılan iş yerinde meydana geldi.

SOPALARLA SALDIRDILAR

İddiaya göre, boksör Oğuzhan Yıldırım, arkadaşının iş yerindeyken içeri borç- alacak meselesinden husumetli olduğu pastane işletmecisi Zafer G. ve yanındaki 6 kişi girdi. Zafer G. ve beraberindekiler, tartışma sonrası Yağmur'a sopalarla saldırmaya başladı.

BOKSÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Araya girmeye çalışanları da engelleyen 7 kişi, ellerindeki sopalarla Yağmur'a peş peşe vurmaya devam etti. Zafer G. ve diğerleri iş yerinden ayrılırken, Yağmur ise hastaneye kaldırıldı. Yağmur'un şikayeti üzerine 7 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Sopalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere göre Oğuzhan Yağmur, kapıya dayanarak Zafer G. ve yanındakilerin iş yerine girmesini engellemeye çalışıyor. İçeri giren kişi de Yağmur'a yumrukla saldırıyor. Yağmur, aldığı darbeler nedeniyle kapıdan uzaklaşınca diğer 6 kişi de içeri girip, sopalarla vurmaya başlıyor.