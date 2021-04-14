SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu - Son Dakika

SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu

14.04.2021 10:11

Avcı, Interim dünya yarı ağır sıklet kemeri için namağlup Gürcü boksör ile karşılaşacakSerdar Avcı: 19 Mayıs'ta ülkemiz için çifte bayram olacak"Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm""Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum"Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)...

Avcı, Interim dünya yarı ağır sıklet kemeri için namağlup Gürcü boksör ile karşılaşacak

Serdar Avcı: 19 Mayıs'ta ülkemiz için çifte bayram olacak

"Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm"

"Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum"

Olgucan KALKAN - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Sporseverlerin merakla beklediği Interim dünya yarı ağır sıklet şampiyonluk maçına çıkacak Türk boksör Serdar Avcı'nın yeni rakibi ve karşılaşmanın tarihi belli oldu. 35 yaşındaki sporcu, 19 Mayıs'ta Ukrayna'da yapılacak maçta namağlup Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacak.

Geçen şubat ayında Tanzanyalı Pascal Ndomba ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapacağı UBO (Universal Boxing Organization) dünya şampiyonluğu karşılaşması, rakibinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ertelenen Serdar Avcı'nın altın kemer için yeni rakibi belli oldu. Avcı, yine Ukrayna'nın ev sahipliğindeki organizasyonda, Ermeni asıllı Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile karşı karşıya gelecek. Kariyerinde 7 unvan maçında boy gösteren Kvezereli, bu karşılaşmaların hepsini kazanmayı başardı.

HAZIRLIKLARINI DHA'YA ANLATTI

Serdar Avcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen şampiyonluk maçıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu, hem rakibini değerlendirdi hem de hazırlıkları konusunda bilgiler verdi. Şubat ayında Pascal Ndomba'ya koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 1 aylık zaman verildiğini ancak rakibinin maça çıkmayarak sahip olduğu kemeri kaybettiğini aktaran Avcı, yeni rakibi Zaal Kvezereli'nin ise şu ana kadar mağlup olmadığına dikkat çekti.

"19 MAYIS'TA ÜLKEMİZ İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLACAK"

Yeni karşılaşmanın tarihinin 19 Mayıs olarak belirlenmesinin mücadeleyi kendisi için daha anlamlı hale getirdiğini vurgulayan Serdar Avcı, "Bize önceki rakibimiz Pascal Ndomba'nın test sonuçlarını gösterdiler. Gerçekten Covid-19 geçirmiş. Daha sonrasında kendisini toparlayıp bizimle maç yapması gerekiyordu. Ona 1 ay zaman verdiler, maç yapmayınca da otomatikman federasyon bir karar aldı ve kemeri elinden alındı. Kemer boşa düştü. Kemer boşa düşünce federasyonun bize sunduğu yeni rakiple, yeni tarihte maç yapacağız. Maç Ukrayna'da olacak. Ertelenmesi bizim için şu açıdan güzel oldu; maç 19 Mayıs'ta oynanacak. İnşallah kazanırsam ülkemiz için çifte bayram olacak. Bu kemer benim için çok önemli. Uzun bir aradan sonra boksa geri döndüm. Hızlı bir yükseliş gösterdim. Bir geçmişim ve puanım olduğu için bana bu hakkı sundular. Kendimi hazır hissediyorum. Yeni rakibimi de analiz ettim, daha önce hiç yenilmemiş bir boksör. İngiltere'de yaşıyor, Gürcü ve Ermeni asıllı, yedi maçını da nakavtla kazanan bir boksör. Benim için de güzel bir zevk olacak onunla dövüşmek. İlk mağlubiyetini ona tattırmak güzel olacak" diye konuştu.

"HEYECANLIYIM, BU KEMER İÇİN MÜCADELE EDECEK OLAN İLK TÜRK'ÜM"

Karşılaşmanın hazırlıkları için gelecek hafta Ukrayna'ya gideceğini söyleyen Avcı, "Antrenmanlara başladım. 2-3 gün içerisinde kampa gireceğim. Maç Ukrayna'da olacağı için kampı da orada yapacağım. Ekibim ve takımım orada. Dövüşeceğim geceki organizasyonda önemli boksörler de dövüşecek. Ortak düzenlenen bir gece. 53'e yakın kanal canlı yayın yapacak. Ekibime ve bana her zaman destek çıkan Osman Demirtaş'a çok teşekkür ediyorum. Ayçin Özsakabaş'a da çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımda oldular. Elimizden geleni yapacağız. Heyecanlıyım, bu kemer için mücadele edecek olan ilk Türk'üm. Bu kemeri ülkeme getirmek için elimden geleni yapacağım. Bu dünya şampiyonluğu kemeri ve 12 rauntluk bir maç olacak. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU KEMERİ ÜLKEME GETİRMEK İSTİYORUM"

Altın kemeri Türkiye'ye getirmek istediğinin altını çizen Serdar Avcı, "Bu kemeri aldıktan sonra bunun bir üstü WBC kemeri. Muhammed Ali ve Mike Tyson gibi isimlerin kazandığı kemeri alabilmek için mücadele edeceğim. Bu oynayacağım kemeri Evander Holyfield gibi boksörler de kazandı. Bu mücadeleyi kazanırsam WBC kemeri için oynayacağım, her şey konuşuldu. Bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum. Hem ülkem hem de benim için inşallah en iyisi olur" dedi.

SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu
SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu
SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu
SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu
SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu
SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu

Ukrayna, Bayram, Mayıs, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti Anaokulu öğretmeni, öğrencilere sırayla ayağını koklatıp bunun 'erken sadomaşizm eğitimi' olduğunu iddia etti TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: TFF Başkanı Özdemir, zemini kötü olan kulüpleri uyardı: "Yeter artık! Sert cezalar vereceğiz" Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fransız bakandan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı Survivor'da yürekler ağza geldi! Parkurda burnu kırılan Merve Aydın, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
11:13 İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi
11:06 Sıla ve İlker Kaleli aşklarını sosyal medyaya taşıdı! Birbirini takibe aldılar
10:40 Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
10:37 Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar
10:29 Dolar güne düşüşle başladı: 8,10'dan işlem görüyor
10:27 Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava
10:21 Yeni tedbirleri değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Kısmi kapanma yetmez
10:14 Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap açtı
10:11 İstanbul'da kentsel dönüşümde sözleşme iptalindeki yetki ilçe belediyelerine verildi
10:00 Selçuk Bayraktar ilk kez böyle tepki gösterdi: Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi         
11:14
AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar'dan patates dağıtımını şova çeviren kaymakama sert tepki: Hadsiz         
11:12
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
11:05
Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti Cadde ortasına fışkıran mavi su vatandaşları tedirgin etti         
10:50
Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı         
10:41
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat sınırlamasıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır         
09:54
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada Kalp krizi geçiren genç son nefesini verirken özel güvenliğin müdahalesiyle kurtuldu! O anlar kamerada         
04:48
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi Gara şehidinin tabancası terör operasyonunda ele geçirildi         
19:03
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu Feci ölüm! Düşürdüğü cep telefonunu almak isterken canından oldu         
16:56
Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı Köy muhtarından cami minaresinde küfürlü anons! Yetmedi bir de fırça sapıyla dayak attı         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 11:20:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Boksör Serdar Avcı'nın dünya şampiyonluğu için yeni rakibi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei