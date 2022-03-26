SPOR Boksör Seren Ay Çetin dünyaya meydan okuyacak - Son Dakika

SPOR Boksör Seren Ay Çetin dünyaya meydan okuyacak

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, Kariyerimdeki 9 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldım ve 6'sını nakavtla kazandım. WBC'de de top15'e girmeyi başardım. Silver kemerinden sonra dünya şampiyonluk kemeri var ve asıl hedefim bu dedi.

Türkiye profesyonel kadın boks tarihinde ilke imza atmak isteyen Seren Ay Çetin, WBC'nin (Dünya Boks Konseyi) gümüş kemer maçı hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Türk kadın boksör Seren Ay Çetin, Mike Tyson ve Muhammed Ali gibi isimlerin şampiyonluk yaşadığı WBC'de 2 kez dünya şampiyonu olan Golden Baby lakaplı Avusturyalı Eva Voraberger ile İstanbul'da 13 Mayıs'ta Caferağa Spor Salonu'nda ringe çıkacak.

Dünya Şampiyonu ve WBC Asya gümüş kemer sahibi Serdar Avcı'nın antrenörlüğünü yaptığı Kadıköy Boks Kulübü sporcusu Seren Ay Çetin, müsabakanın hazırlıklarını İzmir'de yaptığı kampla sürdürürken, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde 9 uluslararası müsabakada galip gelen Seren Ay Çetin, Hocam Serdar Avcı ile boksa başladım. İlk başlarda boksa amatör olarak devam ettim ardından profesyonel oldum. Boksta ilk profesyonelliğe geçen kadınlardan biriyim. Kariyerimdeki 9 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldım ve 6'sını nakavtla kazandım. WBC'de de top 15'e girmeyi başardım. Burada da bir ilki gerçekleştirdim. Silver kemer için oynamaya hak kazandım. Silver kemerinden sonra dünya şampiyonluk kemeri var. Asıl hedefim bu diye konuştu.

İLK TÜRK KADIN SPORCU OLACAK

Çok prestijli bir organizasyonda mücadele edeceğini ifade eden Seren Ay, En prestijli kemer için mücadele edeceğim. İzmir kampımız çok verimli geçti ardından İstanbul'da kampımız sürecek. Çok çalışıyorum o yüzden heyecanlanmaya ve stres yapmaya vaktim olmuyor. Programıma ve antrenörüme çok güveniyorum. İçim çok rahat. Rakibim çok tecrübeli boksör. Eva Voraberger ile karşılaşacağım. Kendisi iki kez benim hayalimi kurduğum dünya şampiyonluğunu yaşadı. Ona saygı duyuyorum ama şimdiden kendisine de geçmiş olsun diyorum. Cafer Ağa Spor Salonu'nda maçımız olacak. Herkesi bekliyorum, çok önemli bir karşılaşma. WBC daha önce Türkiye'de oynanmadı. Bu organizasyonda mücadele edecek ilk Türk kadın sporcuyum. Bu organizasyonu kazanan ilk kadın boksör olacağıma inanıyorum. Daimi şampiyon olmak istiyorum, hedeflerim her zaman çok büyük. Çok genç yaşta bu kemer için oynuyorum, rakibim 32 yaşında. Eva ilk şampiyonluğunu 29 yaşında yaşamış, ben 24 yaşındayım. Tecrübesiz olabilirim ama inançlıyım diye konuştu.

SERDAR AVCI'NIN GÜVENİ TAM

Seren Ay Çetin'in antrenörü Serdar Avcı ise sporcusuna çok güvendiğini dile getirdi. Seren Ay çok cesur bir kız diyen Avcı, Seren Ay çok iyi bir boksör. Gerçekten kendisi boksla yatıyor boksla kalkıyor. Sabah idmanını yapıyor, akşam idmanını yapıyor ve düzenli besleniyor. Tamamen profesyonel bir yaşantısı var. Başarılı olmaması için hiç bir neden yok. Hedefimiz dünya şampiyonluğunu almak. Hiç bir Türk sporcumuza WBC'de kemer almak nasip olmadı. Kadınlarda Seren Ay bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Rakip çok tecrübeli bir sporcu, çok büyük maçlar oynamış. İki kez kemerin sahibi olmuş bir sporcuya karşı oynamak endişeli bir durum olsa da biz çalışacağız. İstatistiklere göre yözde 80 Eva maçı kazanır demişler. Ancak Seren Ay çok inançlı, ben ona çok güveniyorum. Ekip olarak hepimiz elimizden geleni yapıyoruz umarım maçı kazanırız dedi.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU, SALONUN DOLMASI BEKLENİYOR

Türk boks tarihinin en önemli karşılamalarından birinin yapılacağı organizasyonun biletleri satışa sunuldu. Biletinial.com üzerinden bilet alan sporseverlerin takip edebileceği dev organizasyonda Seren Ay Çetin'in yanı sıra

UBO Dünya Şampiyonu Arda Avcı, yenilgisiz Türk boksör unvanının sahibi Tarık Sözer, Avrupa şampiyonu 2012 Londra olimpiyat temsilcisi Fatih Keleş, Almanya şampiyonu ve GBU Dünya Şampiyonu Atilla Kayabaş, 2012 Londra olimpiyat temsilcisi ve dünya 3'üncüsü Yakup Şener, Avrupa şampiyonu Türk boksör Gözde Sönmez. 9 maç 9 galibiyeti bulunan UBO Avrupa Şampiyonu Dilara Yücel, UBO Avrupa Şampiyonu Kubilay Arcu ve Metin Turunç ringe çıkacak.