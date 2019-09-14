Son Dakika Haberleri: Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık için ringe çıktı
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Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık için ringe çıktı

1 saat önce

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya'da gösteri maçı yaptı.

Boksör Shakhram Giyasov, farkındalık için ringe çıktı, System.String[]

Hafif sıklet dünya boks şampiyonu Özbek Shakhram Giyasov, gençlerin uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Antalya'da gösteri maçı yaptı.

Giyasov, Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen "Boks Şov" kapsamında ringe çıktı. Gençlerin uyuşturucu, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için gösteri yapan Giyasov, herkesin bir hedefi olması gerektiğini söyledi.

Gençlerin belirlediklere hedefe ulaşana kadar mücadele etmesini öneren Giyasov, "Hedefimiz uğruna çalışmamız gerekiyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durmalıyız." dedi.

Gösteriye, vatandaşların yanı sıra turistler de ilgi gösterdi.

Antalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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