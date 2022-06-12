Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

12.06.2022 17:13

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6'su tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6'su tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı

Alınan bilgiye göre, boksör Oguzhan Yağmur ile aralarında alacak verecek meselesi bulunan Zafer G. ve beraberindeki 6 kişi, arkadaşının iş yerinde bulunan boksöre saldırdı. Sopalarla dövülen boksör aldığı darbeler ile yere yığıldı. Araya girmeye çalışanları da engelleyen saldırganlar, ellerindeki sopalarla olay yerinden ayrılana kadar Yağmur'a vurmaya devam etti.

26 Mayıs'ta yaşanana olay sonrası Boksör Oguzhan Yağmur'un şikayeti üzerine 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, Zafer G. ile kardeşleri Tayfun, Şükrü, Onur G. ve Mustafa G. ile Süleyman K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

(Mustafa Kılınç/İHA)

Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

YORUMLAR
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KAHRAMANMARAŞ - Boksöre sopalı saldırı güvenlik kamerasında KAHRAMANMARAŞ - Boksöre sopalı saldırı güvenlik kamerasında Boksör Oğuzhan Yağmur'a sopalarla saldıran 7 kişiden 6'sı tutuklandı Boksör Oğuzhan Yağmur'a sopalarla saldıran 7 kişiden 6'sı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boksöre sopalı saldırı... Gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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