Son Dakika Haberleri: Boksörler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Boksörler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Boksörler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor, System.String[]
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Hazırlıklar kapsamında, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübündeki sporcular, hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Salonunda düzenlenen müsabakalarda, takımlar üst minikler kategorisinde karşılaştı.

Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam edildiğini belirterek, ilgililere desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:30 Kaynak: AA
Trabzon, Bayburt, Türkiye, Güncel
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