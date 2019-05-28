Boksörler, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Bayburt
Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcuları, Türkiye
Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Hazırlıklar kapsamında, Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ile Trabzon
Büyükşehir Belediyesi Boks Spor Kulübündeki sporcular, hazırlık müsabakalarında karşı karşıya geldi.
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Salonunda düzenlenen müsabakalarda, takımlar üst minikler kategorisinde karşılaştı.
Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü antrenörü Bekir Paşaoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam edildiğini belirterek, ilgililere desteklerinden ötürü teşekkür etti.