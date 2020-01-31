Boksörler yerin 150 metre altında antrenman yaptı - Son Dakika

Genç, Yıldız ve Üst Minik Kızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası kapsamında Çankırı'da bulunan sporcular, tuz mağarasını ziyaret ederek yerin 150 metre altında antrenman yaptı.

Yaklaşık 5 bin yıldır tuz çıkartılan mağarayı gezen sporcular, antrenörleri eşliğinde "gölge boksu" gerçekleştirdi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona kapsamında Çankırı'da bulunan sporcuları tuz mağarasına getirdiklerini söyledi.

Tuz mağarasının yeterli düzeyde tanıtılması sonucu sporcuların mağarada antrenman yapabileceklerini aktaran Ak, "Tuz mağarasının sporcuların performanslarına katkı sağlamasından istifade edebiliriz. Biz bu amaçla ilimize gelen tüm sporcularımıza burayı göstermek istiyoruz. Şampiyonaya katılan sporcuların bir kısmını getirdik diğer sporcularımızı da getireceğiz." diye konuştu.

Yıldız Kızlar Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Ahmet Çınar da "Ringin sultanları tuzun başkenti Çankırı'da" sloganıyla başlatılan şampiyonanın tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Sportif faaliyetlerin yanında Çankırı'nın tanıtımına da katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Çınar, "Tuz mağaramız hem Çankırı hem Türkiye hem de dünya için önemli bir tuz rezervine sahip. Ayrıca sporcunun performansını artıran tuz mağarasına geziler düzenliyor, sporcu arkadaşlarımıza, antrenör, idareci ve hakemlere mağaranın faydalarını, performansa yönelik faydalarını anlatıyoruz. Buraya gelmişken sporcularımızla antrenman da yaptık. Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı