Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş - Son Dakika

Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş

MUĞLA'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi.

Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş, System.String[]

MUĞLA'da, boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) öldürdüğü Zeynep Şenpınar'ın (25) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan annesi Aruz Şenpınar, kızının katil zanlısı ile hiçbir zaman birlikte yaşamadığını, ayrılma kararı aldıktan sonra da sürekli tehdit edildiğini söyledi. Kemaloğlu'nun zorla kızının parasını aldığını öne süren Şenpınar, "Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu. 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Muğla'da oturduğu evde Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şenpınar'ın cenazesi, pazartesi günü Pazarcık'ın Bölükçam Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Zeynep'te geriye ise mezuniyetinde annesi ve arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ve türküler söylediği videolar kaldı.

BAYRAM ŞEKERİ MEZARINA BIRAKILDI

Babası Bayram Şenpınar'ın yanına defnedilen Zeynep'in mezarı sevdikleri tarafından çiçeklerle bezendi. Fransa'da yaşayan ve koronavirüs nedeniyle cenazeye gelemeyen ağabeyleri Zeynep'in mezarına çiçek gönderdi. Bir ziyaretçi Zeynep'in mezar taşına kalem bırakırken, mezardaki en dikkat çeken şey ise bayram şekeri oldu. Bir yakını, bayramın birinci günü öldürülen Zeynep Şenpınar'ın mezarına bayram şekeri bıraktı.

'MEZARIN BAŞINA HAYMA YAPAR KIZIMI BEKLERİM'

Cenazede kızının arkasından yaktığı ağıtla Türkiye'nin yüreğini dağlayan anne Aruz Şenpınar, bayramın ikinci günü toprağa verdiği kızının mezarını ziyaret etti. Ziyarette katile lanet yağdıran acılı anne mezara kapanarak, "Senin kokun ne güzelmiş. Oy senin kokun ne tatlıymış. Zeynep ben sana dayanamam" diye ağıt yaktı.

Yakınları tarafından mezardan güçlükle kaldırılan Aruz Şenpınar, "Ben gitmek istemiyorum. Bırakın götürmeyin beni. Ben mezarın başına hayma yapar kızımı beklerim" diyerek mezarlıktan ayrılmak istemedi.

'AYRILDIKTAN SONRA SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

Kızının Selim Ahmet Kemaloğlu ile arkadaşlığı ve sonrasında yaşananları anlatan anne Şenpınar, kızının katil zanlısı ile uzun bir arkadaşlık yaşamadığını söyledi. Şenpınar, "Kışın arkadaş oldular ama 1 ay konuştuktan sonra ayrıldılar. Kızım istemediği için ayrıldı, 'Önce okulumu bitireceğim' dedi. Ayrıldıktan sonra katil sürekli kızımı rahatsız ediyordu. Kendisi bana söylemedi ama arkadaşlarından duydum 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama biz sana söyleyelim. Zeynep bundan çok korkuyor, Zeynep'e vuruyor' diyordu" dedi.

'BU KADAR SUÇ KAYDI OLDUĞUNU BİLSE BUNULA ÇIKMAZDI'

Kızının katil zanlısı tarafından sürekli tehdit edildiğini, darptan dolayı şikayetini geri çekmesinin nedenlerinden birinin de bu tehditler olduğunu ifade eden Şenpınar, şöyle devam etti.

"Kızım katilden şikayetçi olmuştu ama tehdit edildiği için geri çekti. Kızı tehdit ediyor, kız da çekmiş. Arkadaşı Melike söyledi bana. Bu Gaziantep'e atanmış 'Ben bunun atanmasına mani olmayayım. Yeter ki bu benim yolumdan defolsun gitsin. Ben o yüzden şikayetimi geri çektim' demiş. Bu kadar suç kaydı olduğunu bilmiyordum. Kızım da bilmiyordu bilse bununla çıkmazdı. Suç kaydı olduğunu biz hiç bilmiyorduk. Asla birlikte yaşamıyorlardı. Birlikte yaşadıklarını kim söylüyor? Her gece kızımla ben görüntülü konuşuyordum. Kendisi de bana 'anne yemek yapacağım, dersime çalışacağım' derdi. Kızım her zaman 'Önce işim, öğretmenliğim' derdi."

'ALTIN VE PARALAR NEREDE?'

Zeynep'in KPSS'yi kazanıp öğretmen olarak atanmayı çok istediğini, bunun için de sürekli ders çalıştığını ifade eden anne Aruz Şenpınar, şunları söyledi:

"Arkadaşı bana telefon etti 'Kızın üzerindeki bütün parayı almış' dedi. Kıza baskı yaparak üzerindeki paraları almış. Ağabeyi gönderdi, ben gönderdim. Her aylığımı aldığımda kızıma gönderiyordum. Katil her ay kızımdan zorla para alıyormuş arkadaşları telefon etti bana 'Aruz teyze Zeynep sana söylemiyor ama bizim haberimiz var' dedi. Ağabeyleri her zaman kendisine para gönderiyordu 20 gün önce 1000 euro gönderdiler. Bu 1000 euro nerede? Kızımın bilezikleri, takıları vardı hepsini götürmüştü nerede bunlar, kimde? 'Anne sene bana para gönderemezsen ben bunları bozdurur ihtiyacımı görürüm' diyordu. Kızımın künyesi, 4 tane bileziği, parası vardı. Bu paralar nerede? Katil açtı."

'CENAZESİNİ ELLERİMLE YIKADIM, HER TARAFI MOSMORDU'

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü koklamaya kıyamadığı kızının cenazesinin geldiğini belirten Aruz Şenpınar, cenazeyi de yakınlarının yardımıyla kendisinin yıkadığını söyledi. O anları hiç unutmayacağını belirten Şenpınar, "Kızım çok çırpınmış. Kızımı kendi elimle yıkadım. Elleri, her tarafı mosmordu, her tarafı delik deşikti. Kendi ellerimle yıkadım, yengesi, halamın kızı vardı hepsi şahittir. Ne yapayım ne diyeyim bu katile? Katil Allah'ından bulsun" dedi.

'GELİNLİK YERİNE KFEN GİYDİ'

Katil zanlısının en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Şenpınar, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a seslenerek, "Herkesten yardım istiyorum ben. Ben yandım başka anneler benim gibi yanmasın. Hiç kimsenin kızı ölmesin. Bunun kanı yerde kalmasın. Cumhurbaşkanından, Emine Erdoğan'dan yardım istiyorum. Emine hanım sen de bir kadınsın, kimsenin kızı ölmesin, kimsenin annesi sızlamasın. Emine hanımdan yardım istiyorum. Benim yüreğim yanmış başka kimsenin yanmasın. Gelinlik yerine kefen giydi kızım" diye konuştu.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yaparak katil zanlısı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun bazı basın yayın organlarında 'milli boksör' olarak tanıtıldığını bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birkaç gündür yazılı ve görsel medyada yer alan "Milli Boksör sevgilisini öldürdü" başlığı altındaki haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Bu olayda adı geçen şahıs 2012 yılında Üniversiteler arası boks turnuvasına katılmıştır. Bunun dışında ülkemizi ve Federasyonumuzu yurt dışında milli formayla temsil etmemiştir. Adı geçen şahıs Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonası ya da Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymemiştir. Dolayısıyla Milli Sporcu olarak lanse edilmesi bizleri ve Uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Milli Sporcularımızı derinden üzmüştür. Boks sporu asil bir spordur ve Milli Boksörlerimiz tüm kamplarını antrenörler ve psikolog gözetiminde yapmaktadır. Şahsın daha önceki yıllarda farklı suçlara karıştığı ve bu yapıda bir insanın Milli Takımımızda yer alamayacağı Tüm Boks Camiasının malumudur. Selim Ahmet Kemaloğlu adlı şahsın Boks Milli Takımlarımızla hiçbir bağlantısı yoktur. Kaldı ki katil katildir, her meslekten olabilir. Biz daha önce kadına karşı şiddet olaylarını gerek görsel gerekse yazılı basında defalarca kınadık. Kadınların kendilerini savunmayı öğrenebilmeleri için tüm boks salonlarımızda kadınları ücretsiz boks derslerine davet ettik. Bu acı olayda hayatını kaybeden Zeynep Şenpınar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Böyle bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz"


Kahramanmaraş, kızım dizisi, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 08:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Kızımdan zorla para alıyor, tehdit ediyormuş - Son Dakika

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