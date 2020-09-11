Boksörün öldürdüğü Zeynep'in, parka kaçıp kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada - Son Dakika

MUĞLA'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) öldürülmeden önce parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, zanlının genç kızın peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor.

Muğla'da sevgilisi olduğu öne sürülen milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından dövülüp, göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar cinayet öncesi kaçarak parka gittiği ortaya çıktı. Şenpınar'ın parka kaçıp kurtulmak istediği bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı, Kemaloğlu'nun ise peşinden giderek, eve geri getirdiği görülüyor. Görüntülerin mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.