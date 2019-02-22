Boksta 2 Aday Yarışacak

Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 27 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 27 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.



Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurulda 2 aday yarışacak.



Belediye başkan aday adaylığı dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Eyüp Gözgeç ile Suat Hekimoğlu başkanlık için başvuruda bulundu.



Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat Perşembe günü, aynı yer ve saatte yapılacak.

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