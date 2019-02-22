Son Dakika Haberleri: Boksta 2 Aday Yarışacak

Boksta 2 Aday Yarışacak

16 dakika önce

Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 27 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

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Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 27 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurulda 2 aday yarışacak.

Belediye başkan aday adaylığı dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Eyüp Gözgeç ile Suat Hekimoğlu başkanlık için başvuruda bulundu.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat Perşembe günü, aynı yer ve saatte yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:02 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Spor
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