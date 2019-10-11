Boksta 3 yarı finalist!
21 dakika önce
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri yarı finale çıktı.
Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri yarı finale çıktı. 75 kiloda Şennur Demir çeyrek finalde elendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46
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