Son Dakika Haberleri: Boksta 3 yarı finalist!
Son Dakika Spor Boksta 3 yarı finalist!

Boksta 3 yarı finalist!

21 dakika önce

Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri yarı finale çıktı.

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Rusya'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri yarı finale çıktı. 75 kiloda Şennur Demir çeyrek finalde elendi.

Busenaz Sürmeneli, Elif Güneri, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:46 
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